منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. وبتلك النتيجة احتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة السويد وفرنسا التي ستقام في تمام الساعة الـ2.30 عصرًا، علمًا بأن

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16.



وبتلك النتيجة احتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة السويد وفرنسا التي ستقام في تمام الساعة الـ2.30 عصرًا، علمًا بأن فرنسا والسويد والمجر لديهما 6 نقاط، فيما تأتي تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.



منتخب مصر لعب خمس مواجهات، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32- 29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28- 24)، وفي الثالثة تغلب الفراعنة على تايوان (36- 25)، كما تغلبت مصر على كندا في المباراة الرابعة (47-20)، واليوم تغلب الفراعنة في المباراة الخامسة على المجر (31-24).

