إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

محمد صلاح

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ويعد محمد صلاح أفضل هداف إفريقى بموسم واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى، بعدما سجل 32 هدفاً، محطماً الرقم القياسى المسجل باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا الذى تمكن من تسجيل 29 هدفاً مع تشيلسى فى موسم 2009 – 2010. وهو أفضل هداف مصرى فى تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 34 هدفاً، بعدما نجح الموسم الماضى فى