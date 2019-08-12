جريمة

خيرها بين حياتها معه وزيارة أمها فقررت «خلعه»

الزوج دائم القسم على زوجته بيمين الطلاق وعادة م تجيب طلباته وترفض معارضته خشية لوقوع الطلاق حتى صممت على عدم تنفيذ قسم زوجها وطالبته بإقرار الطلاق فرفض ولجأت هى للمحكمة
تحرير:سماح عوض الله ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
خلع- أرشيفية
خلع- أرشيفية
تعتبر نفسها مطلقة منه، ولم لا وهو إنسان شديد الغضب، كثير القسم عليها بيمين الطلاق، حتى أن طاعتها له وبرها لقسمه جعله يتمادي فى الأمر إلى درجة أوصلتها للرعب وكراهية حياتها الزوجية، وكراهية هذا الزوج الذى لم تعد تشعر بالأمان معه، وتدهورت حالتها الصحية بما جعلها تفكر فى اقتحام ما يقلقها، وإيقاع يمين طلاقه بما يجعل الأمر منتهيا بينهما، وإقرار طلقة بائنة يتعلم منها أن يملك لسانه ولا يجعل يمين الطلاق كلمة سهلة يرسلها فى أتفه الأمور، لكنه جادلها وأنكر قصده تطليقها بما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
قالت الزوجة التى لجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة لإقامة دعوى خلع، حضرت آخر جلساتها ويتملكها حالة من الأسى: "أشعر أن معيشتي معه حرام.. مرتعبة طول الوقت من حلفانه المتكرر: "عليا الطلاق ما تعملي كذا .. عليا الطلاق هعمل كذا" حتى الأطفال الصغار يهددهم باستمرار: «اسكت.. أحسن عليا الطلاق..»، وتتابع
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في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

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طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

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مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".
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زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
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ارتحت منها.. زوج يكتم أنفاس زوجته بالمخدة بالدقهلية

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زوجة في دعوى خلع: «مبيبطلش طلبات حتى وأنا حامل»

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زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

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