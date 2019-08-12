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دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
دار الأوبرا
دار الأوبرا
قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
وتابع مجدي صابر، أن تنظيم المهرجان بأسعار رمزية يأتي في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعي والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ28 للمهرجان يوم الأحد 18 أغسطس الجاري،
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محمد رمضان

«الموسيقيين» تنظر شكوى منع محمد رمضان من إحياء حفلات

تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة عيد الأضحى، لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر التي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما، تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء النجم الشاب لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر. ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كل الأطراف. وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 23 من الشهر الجاري.
حمو-بيكا

«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
مصطفي-قمر (2)

مصطفى قمر يطرح «باب موارب» من البوم «ضحكت ليا»

طرح المطرب مصطفى قمر اليوم السبت أغنية،"باب موارب" عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، وتعد هذه هى الأغنية الثانية التي يطرحها قمر من ألبومه "ضحكت ليا"، إذ كن قد طرح خلالا الأيام الماضية أغنية "س من الناس"، من كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما . ويواصل حاليًا مصطفى قمر الترويج لألبومه الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُعد هذا الألبوم عودة قوية لمصطفى قمر خاصة بعد غيابه عن الساحة منذ 5 سنوات منذ آخر ألبوماته الذى حمل اسم «أنا مطمن» فى عام 2014.
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دار-الاوبرا-المصرية

شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
فاروق-الفيشاوى

أحمد عبدالعزيز: أبلغت الفيشاوي بتكريمه قبل وفاته

أكد رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري، الفنان أحمد عبدالعزيز، أن الإدارة بذلت جهدا كبيرًا كي يخرج المهرجان بشكل يليق بمستوى وزارة الثقافة. وكشف عبدالعزيز، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه أبلغ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بتكريمه قبل وفاته بشهرين ونصف، لكن القدر حال دون ذلك، منوهًا بأنه سيتم تكريم اسمه بشكل مميز "وكأنه عايش". وبالنسبة للمكرم الآخر في المهرجان، المطرب علي الحجار، وتساؤل البعض حول اختياره للتكريم، أكد عبدالعزيز أن الحجار قدم أعمالا مسرحية أكثر من كبار المسرحيين في مصر، حيث شارك في 30 عرضًا.
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