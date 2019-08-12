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حالة رواج.. إشغالات فنادق الإسكندرية تتخطى 90%

تحرير:محمد مجلى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الرواج السياحي الكبير وانتعشت نسبة الإقبال على الفنادق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز. وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق فى عروس البحر الأبيض المتوسط تخطت الـ90% مع ثاني أيام العيد، متوقعاً أن ترتفع النسبة خلال اليومين الثالث والرابع.
وأضاف رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن هناك عروضا وفقرات فنية واحتفالات خاصة بالفنادق لجذب الزائرين، وثانى أيام العيد شهد انتعاشا كبيرا بالأماكن السياحية والحدائق والشواطئ، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة للمنشآت السياحية الالتزام بقوائم الأسعار ووقف تطبيق
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