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ظريف يهدد القوات الأجنبية في الخليج: مهزومة مسبقا

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتصريحات شديدة اللهجة، اليوم الاثنين، في خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ظريف، أن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية"، مهددا "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة". وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع نظيره القطري في الدوحة، إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد ظريف تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدوحة وطهران، وشدد على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين فيما يخص تطورات المنطقة. كانت منطقة الخليج، ومضيق هرمز، قد شهدا العديد من التوترات على مدى الشهور القليلة الماضية، بعد تعرض عدد من ناقلات النفط لهجمات، أثارت مخاوف من تأثر الممر الملاحي الهام. وتأتي
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الرئيس اليمني: المجلس الانتقالي يخدم العدو الإيراني

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، في منى، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن. وقال مصدر رئاسي في حكومة اليمنية، إن الرئيس وصل إلى مدينة مكة المكرمة لعقد لقاء طارئ مع ‏العاهل السعودي، سيناقش خلاله آخر التطورات السياسية والعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
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التحالف العربي: شقيق «الحوثي» تعرض لخيانة داخلية

كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، عن أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات. وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء. وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. وأعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية.
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الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".
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سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
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أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
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إيران: نراقب كل سفن أمريكا التي تعبر مياه الخليج

قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الآليات التي تراقب إيران بها السفن. من ناحية أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا.
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ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.
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