ظريف يهدد القوات الأجنبية في الخليج: مهزومة مسبقا

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتصريحات شديدة اللهجة، اليوم الاثنين، في خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ظريف، أن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية"، مهددا "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة". وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع نظيره القطري في الدوحة، إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد ظريف تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدوحة وطهران، وشدد على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين فيما يخص تطورات المنطقة. كانت منطقة الخليج، ومضيق هرمز، قد شهدا العديد من التوترات على مدى الشهور القليلة الماضية، بعد تعرض عدد من ناقلات النفط لهجمات، أثارت مخاوف من تأثر الممر الملاحي الهام. وتأتي