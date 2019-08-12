إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

تسيطر حالة من الصراع المعلن بين شركات السيارات في السوق المحلية، من خلال التخفيضات السعرية المتتالية في كل طراز للفوز بجزء كبير من حصة السوق
ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.
1- فورد إيكو سبورت
نجحت سيارة فورد إيكوسبورت في زيادة نسب مبيعاتها في السوق، بداية من شهر مايو بشكل ملحوظ عندما سجلت 103 سيارات، حيث ارتفعت مبيعاتها لشهر يونيو بشكل طفيف إلى 107 سيارات، وكانت فورد قد طرحت إيكوسبورت في مصر يونيو 2018.
وتتوفر فورد إيكوسبورت في مصر بمحرك سعته 1000 سي سي، مع شاحن تيربو
1- فورد إيكو سبورت
نجحت سيارة فورد إيكوسبورت في زيادة نسب مبيعاتها في السوق، بداية من شهر مايو بشكل ملحوظ عندما سجلت 103 سيارات، حيث ارتفعت مبيعاتها لشهر يونيو بشكل طفيف إلى 107 سيارات، وكانت فورد قد طرحت إيكوسبورت في مصر يونيو 2018.
وتتوفر فورد إيكوسبورت في مصر بمحرك سعته 1000 سي سي، مع شاحن تيربو ينتج 123 حصان مع 170 نيوتن. متر من العزم، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات.
وتبدأ أسعار السيارة من 300 إلى 375 ألف جنيه على أربع فئات، مع خيارات واسعة من التجهيزات التي تشمل نظام تحكم أوتوماتيكيا بالمناخ، أضواء زينون، فتحة سقف، مثبت سرعة، مرايا جانبية تطوى كهربائياً، شاشة من قياس 6.5 بوصة، أوامر صوتية للتحكم بالنظام الترفيهي، بلوتوث، نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح، درج مبردات، فضلاً عن سبعة وسائد هوائية، أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قواها، نظام مراقبة ضغط الإطارات وغيرها.
2- جيب رينجيد
يحقق أصغر طرازات العملاق الأمريكي جيب «جيب رينيجيد» نسب مبيعات جيدة وسط طرازات فئته الـSUV-B، بنسبة 27.3% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بعدد 272 سيارة، رغم عدم تمكنها من الوصول إلى نفس أداء العام الماضي مقارنة بنفس الفترة، حيث سجلت المبيعات من الطراز من يناير حتى يونيو 2018 نحو 345 سيارة.
وتعتمد جيب رينجيد على محرك بسعة 1400 سي سي، مع شاحن تيربو بقوة 135 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ست سرعات لنظام النقل الثنائي، بخلاف محرك آخر بقوة 170 حصان مع ناقل أوتوماتيكي من 9 نسب مع نظام الدفع الرباعي، مع أسعار تبدأ من 410 إلى 480 ألف جنيه مصري لثلاث فئات الدفع الثنائي، و525 ألف جنيه للفئة ذات الدفع الرباعي والمحرك الأقوى والناقل الأكثر تطوراً.
3- هيونداي كريتا
استقرت سيارة الشركة الكورية الجنوبية هيونداي كريتا، في المركز الثالث بنسبة 13.8%، وتتميز السيارة، بأداء قوي بفضل محركها الذي يأتي بسعة 1600 سي سي، وصمامات Valve 16 و4 أسطوانات وقوة 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
ومن أهم وسائل الأمان في السيارة، وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وجود كاميرا خلفية، فوانيس الضباب الأمامية، القفل المركزي للأبواب. وتبدأ أسعار السيارة من 340,000 جنيه.
4- بيجو 2008
رابعًا جاءت بيجو 2008 الـSUV بعد عودة الطراز الأصغر لعائلة بيجو إلى مصر في شهر يونيو الماضي، حيث تمكن من تحقيق مبيعات جيدة وصعوداً في ترتيبه وسط طرازات فئته عن نفس الشهر، بنسبة 10.9% بعدد 109 سيارات.
ويعتمد بيجو 2008 على محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان مع ناقل أوتوماتيكي من 6 نسب، ومن التجهيزات المميزة للطراز الذي يتوفر بفئة واحدة بسعر 314,990 جنيها.
5- فيات 500X
تعد سيارة الشركة الإيطالية «فيات 500X» موديل 2019 إحدى السيارات الهاتشباك ذات الخمسة أبواب، وكان عام 2014 هو بداية الظهور لها خلال فعاليات معرض باريس الدولى، ثم بدأ توزيعها على الوكلاء فى مختلف الدول وبيعها بشكل رسمى فى عام 2015، وما زالت متوفرة حتى الآن بتحديثات جديدة.
ووضعت فيات لمسات بسيطة فى التحديث على السيارة الجديدة فيات 500X، كما أنها لم تحصل على تحديث بشكل كلى فى التصميمات الداخلية والخارجية بينما كان التغيير ملحوظا جدا، وتبلغ السعة اللترية لمحرك السيارة 1.75 لتر، و4 سلندر، وتصل قوة المحرك إلى 200 حصان، والتسارع من 0 حتى 96 كم خلال مدة زمنية لا تتعدى 6 ثوانى، وتبلغ السرعة القصوى 250 كم/ساعة.