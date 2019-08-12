إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

تسيطر حالة من الصراع المعلن بين شركات السيارات في السوق المحلية، من خلال التخفيضات السعرية المتتالية في كل طراز للفوز بجزء كبير من حصة السوق

تحرير:كريم ربيع ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

فورد إيكو سبورت

ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.

1- فورد إيكو سبورت نجحت سيارة فورد إيكوسبورت في زيادة نسب مبيعاتها في السوق، بداية من شهر مايو بشكل ملحوظ عندما سجلت 103 سيارات، حيث ارتفعت مبيعاتها لشهر يونيو بشكل طفيف إلى 107 سيارات، وكانت فورد قد طرحت إيكوسبورت في مصر يونيو 2018. وتتوفر فورد إيكوسبورت في مصر بمحرك سعته 1000 سي سي، مع شاحن تيربو