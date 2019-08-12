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إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

تسيطر حالة من الصراع المعلن بين شركات السيارات في السوق المحلية، من خلال التخفيضات السعرية المتتالية في كل طراز للفوز بجزء كبير من حصة السوق
تحرير:كريم ربيع ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
فورد إيكو سبورت
فورد إيكو سبورت
ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.
1- فورد إيكو سبورت نجحت سيارة فورد إيكوسبورت في زيادة نسب مبيعاتها في السوق، بداية من شهر مايو بشكل ملحوظ عندما سجلت 103 سيارات، حيث ارتفعت مبيعاتها لشهر يونيو بشكل طفيف إلى 107 سيارات، وكانت فورد قد طرحت إيكوسبورت في مصر يونيو 2018. وتتوفر فورد إيكوسبورت في مصر بمحرك سعته 1000 سي سي، مع شاحن تيربو
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سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام واحد

خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت العديد من الملامح التي تتعلق بسلوك الجمهور في الأسواق العالمية تجاه السيارات المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تخلي بعض الفئات الجماهيرية عن مجموعة من السيارات، وذلك على الرغم من القدرات الفنية الكبيرة لها. وعلى المستوى الفني، تمتلك العديد من السيارات تاريخا طويلا مع تخلي الجمهور عنها في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية والشكلية الرائعة التي تتمتع بها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي قد يؤكد أنها بيعها قد لا يكون لأسباب فنية في معظم الأحيان.
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بخلاف السيارات.. شركات صنعت أشياء أخرى

على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات، لم تكن الشركات المتخصصة منحصرة في تكنولوجيا التنقل فقط، خاصة أن الإمكانيات المالية الضخمة ساعدتها على الدخول بقوة في مجالات تصنيعية ضخمة، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنشاء. وراهنت العشرات من الشركات العالمية على مجالات أخرى بخلاف صناعة السيارات؛ مثل تكنولوجيا الصواريخ والقطارات والطائرات، كما ابتعدت بعض الشركات عن مجالات التنقل، لتدخل في مجالات إنشاء متنوعة خلال تاريخها الطويل في تلك الصناعة المتطورة باستمرار.
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«الكماليات مش مهم».. أهم مميزات السيارات الكهربائية

تعكف العديد من الشركات المصنعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، والتي باتت من أهم الطرز الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وذلك بعيدًا عن الاهتمام التقليدي بالكماليات، والتي باتت أيضًا من الأمور العادية التي تقدمها مختلف الشركات في إصداراتها الجديدة.
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موجة التخفيضات مستمرة.. فورد وإم جي تخفضان أسعارهما

أعلن وكيل السيارة الأمريكية الشهيرة «فورد» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سيارات فييستا موديل 2019 في السوق المحلية، بثلاثة أو خمسة أبواب، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه، كما خفضت الشركة الصينية «إم جي» أسعار عدد من سياراتها في مصر للمرة الرابعة، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
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بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.
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التخفيضات مستمرة.. شيفروليه وبايك تخفضان أسعارهما

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية، إحدى أذرع شركة جنرال موتورز، تخفيض سعر سياراتها المجمعة محليا (أفيو وأوبترا)، بقيم تراوحت بين 8 آلاف و9.100 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة بايك الصينية سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار.
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