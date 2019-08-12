بحكم القضاء.. الأب غير الحاضن لن يُحرم من رؤية أبنائه

محكمة القضاء الإداري تلغي قرار وزير العدل لرؤية الأطفال.. مقيم الدعوة: حق الرؤية للطرف غير الحاضن في مراكز الشباب لمدة لا تتعدى3 ساعات.. ونائبة: استبدال الرؤية بالاستضافة

تحرير:صابر العربي ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

قرار طال انتظاره من قبل الآباء -في الغالب- لتنظيم حقهم العادل بعد الانفصال عن زوجاتهم في رؤية أبنائهم، والعكس صحيح بين المرأة والرجل، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، مؤكدة أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، من الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.

وأكدت المحكمة أن قرار وزير العدل بتحديد أماكن رؤية المحضون وحصرها في (4) أماكن عامة (أحد النوادي الرياضية والاجتماعية- أحد مراكز رعاية الشباب- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق- إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، جاء مجحفًا لحقوق الطفل ومهدرًا لمصلحته الفضلى، باعتبار أن العديد

وأكدت المحكمة أن قرار وزير العدل بتحديد أماكن رؤية المحضون وحصرها في (4) أماكن عامة (أحد النوادي الرياضية والاجتماعية- أحد مراكز رعاية الشباب- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق- إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، جاء مجحفًا لحقوق الطفل ومهدرًا لمصلحته الفضلى، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها في القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أية ظروف أخرى قد تحول دون انتقاله إلى أي من تلك الأماكن.

رؤية الطفل بشكل عادل

مقيم الدعوة المحامى حمادة النجار، قال إنه طالب بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات، وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ.

وأضاف النجار أن تعديل القانون سيمكن الطرف غير الحاضن بالتمتع برؤية طفله بشكل دورى وعادل، فضلا عن وصل الأرحام التى أوصانا بها الدين الإسلامي، كما أنه يثلج صدور ملايين الأطفال الذين يعيشون كأيتام لآباء على قيد الحياة، موضحًا أن قرار وزير العدل مخالف للقانون والدستور، مضيفا أن دول العالم جميعا تطبق نظام الاستضافة بما يحقق العدل.

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في السياق ذاته، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالبرلمان، إن صدور حكم قضائي بإلغاء قرار وزير العدل المنظم للرؤية خطوة جيدة على طريق حماية الطفل من الناحية النفسية، وخاصة أن نظام الرؤيه نظام خاطئ لا يراعى حق الطفل في التعايش مع الطرف غير الحاضن.

استبدال الرؤية بالاستضافة

وطالبت أبو السعد بضرورة إلغاء نظام الرؤية واستبداله بالاستضافة لمدة "يوم أسبوعيًّا"، وفي الإجازات المدرسية والمناسبات للتعايش مع الأب أو الأم والإخوة غير الأشقاء، لكى يتحقق للطفل الترابط الأسرى وعدم التشتت وحتى لا يدفع الطفل ثمن الصراع والعناد بين أبويه، لافتة إلى أن تحديد الرؤية بـ3 ساعات بمركز شباب أو حديقة أمر غير آدمى ولا يحقق مصلحة الطفل وبالتالى لا بد من تبديل الرؤية بنظام الاستضافة".



ووصف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، حكم محكمة القضاء الإدارى، بشأن إلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، بأنه تاريخي، منوهًا بأن الحكم يعطي أحقية للقاضي في تنظيم الرؤية، بالطريقة التي يراها ولو بالاستضافة، طبقا للمادة 20 من القانون 25/ 1985 التي تركت للقاضى تنظيم الرؤية.

وأشار البرلماني إلى أن الحكم الأخير يرسل رسالة واضحة، مفادها أن قانون الأحوال الشخصية الحالى معيب، مشددًا على أهمية مناقشة المشروع المقدم لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنه لن يقبل بأى تأجيل غير مبرر لمناقشة القانون.

سرعة تنفيذ الحكم

وطالب فؤاد فى طلب إحاطة قدمه، بعد إصدار الحكم، موجها لرئيس الوزراء ووزير العدل، بإصدار التعليمات اللازمة لإنفاذ الحكم الأخير، والالتزام به وسرعة تنفيذه وتوفيق الأوضاع الحالية.

بدوره، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانوني، إن قرار إلغاء قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية تأخر كثيرًا، بسبب عدم وجود رادع أو عقاب للطرف الثاني في حالة امتناعه عن السماح للطرف الآخر برؤية الطفل، الأمر الذى نتج عنه قصور كبير فى علاقة الآباء وأبنائهم وقطع طلة الأرحام.

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ولفت الجمل إلى أن قانون الرؤية هو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك لابد أن تنشئ وزارة العدل لجانًا خاصة من شيوخ القضاة وخبراء القانون وبعض رجال الدين لوضع قواعد جديدة تنظم قانون الرؤية، تنصف الطرفين وتحقق العدالة وصلة الرحم بين أفراد الأسرة، وتزيل حالة الإجحاف بعد الانفصال.

القرار اغتصب سلطة المشرع

بالعودة للحيثيات التي تضمنها نص الحكم، أكدت المحكمة أن رفض القرار تضمن قواعد موضوعية بتحديد الحد الأدنى لزمن الرؤية في مادته الخامسة، فقرر ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًّا، ضاربًا لها إطارًا زمنيًّا فيما بين الساعة 9 صباحًا والساعة 7 مساءً، افتئاتًا على الاختصاص المقرر للسلطة التشريعية بموجب أحكام المادة (101) من الدستور التي عهدت إلى مجلس النواب سلطة التشريع.

وتابعت الحيثيات: القرار خالف أحكام المادتين (67) و(69) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، حيث استحدث قاعدة قانونية موضوعية جديدة تجسدت في تنظيم مدة الرؤية، دونما تفويض في ذلك من المشرع.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار اغتصب سلطة المشرع، وبذلك أضحى مجرد تشريع منعدم ولا إلزام له ولا سند له في الواقع أو القانون لمخالفته لأحكام المادة (170) من الدستور.