منها الأكل الصيني.. هذه الأطعمة تزيد من آلام المفاصل
يعاني الكثيرون من آلام المفاصل بمختلف درجاتها والتي تؤرق الحركة وتسبب عدم الشعور بالراحة أو قضاء وقت ماتع مع أحبائهم ويلجؤون إلى الأدوية القوية التي لها تأثير سلبي
تحرير:أميرة شرف
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مرضى التهاب المفاصل
نعلم جميعا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون من الصعب للغاية مقاومتها، حتى تلك الأطعمة الأكثر خطورة عادةً ما تكافئنا بمجموعة من الدوبامين المسؤول عن السعادة في الدماغ.
والتعافي من مرض ما؛ كالتهاب المفاصل المزمن، الذي لا يوجد له علاج في وقتنا الحالي، قد يستحق تغيير النظام الغذائي بأكمله، وبعد بضعة أسابيع ستتضاءل الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الضارة، إذ سيكون الألم الأقل دافعًا قويا للحفاظ على هذا النظام الغذائي الجديد الذي يستحق التجربة.
ويعاني الكثيرون من التهابات المفاصل بمختلف درجاتها، والتي تؤرق الحركة وتسبب عدم الشعور بالراحة أو قضاء وقت ماتع مع أحبائهم ويلجؤون إلى الأدوية القوية لمقاومة الألم، والتي بدورها تكون لها آثار سلبية فى الصحة العامة.
والتهاب المفاصل هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين أو مفاصل كف اليد أو قسما من العمود الفقري،
ويعاني الكثيرون من التهابات المفاصل بمختلف درجاتها، والتي تؤرق الحركة وتسبب عدم الشعور بالراحة أو قضاء وقت ماتع مع أحبائهم ويلجؤون إلى الأدوية القوية لمقاومة الألم، والتي بدورها تكون لها آثار سلبية فى الصحة العامة.
والتهاب المفاصل هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين أو مفاصل كف اليد أو قسما من العمود الفقري، فالوجع والتيبس والانتفاخ والاحمرار والهبوط في مدى حركة المفاصل كلها أعراض شائعة لالتهاب المفاصل.
ولسوء الحظ، إذا كنت ممن يعانون من التهاب المفاصل المزمن فعليك الإقلاع عن بعض الأطعمة اللذيذة في حياتك اليومية، إذ من الممكن أن تزيد من حدة الالتهاب، ونسردها في التقرير التالي الذي نشره موقع "food prevent":
السكريات
ترغب أجسامنا دائما في تناول السكريات بكثرة، حيث يعد السكر مكونا أساسيا في أنظمتنا الغذائية، ما يجعل شهيتنا مفتوحة أكثر للطعام، ويسبب السكر الالتهاب لأنه يتسبب في إنتاج مزيد من الجليكاتيون، وهو من المركبات الضارة التي تتشكل عندما تتحد البروتينات أو الدهون مع السكريات في مجرى الدم، وهي تؤدي إلى التهابات في الجسم.
وإلى جانب الالتهاب المؤلم للمفاصل، تسبب مادة الجليكاتيون الشيخوخة المبكرة، فمن الأفضل استبدال الفواكه والعسل بالسكريات لإصلاح مستوى السكر في الدم، حيث تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكنها مواجهة الالتهاب.
منتجات الألبان
يعد اللبن ومشتقاته؛ كالزبادي والجبن والحليب، من أسباب تزايد آلام المفاصل، حيث تهيج بروتينات الألبان الأنسجة التي حول المفاصل، كما يصعب هضمها كلما تقدم الشخص في العمر، ولكن لا تزال منتجات الألبان مفيدة للأطفال وللأشخاص الذين يستطيعون هضمها بشكل جيد، وليس لديهم أي حساسية تجاهها.
وطبيبك المعالج هو الذي يحدد ما إذا كانت منتجات الألبان تزيد من آلام المفاصل لديك أم لا، وفي الحالة الأولى من الممكن استبدال الكينوا والسبانخ والمكسرات والعدس والحبوب الكاملة بها؛ لاحتوائها على قدر كبير من البروتينات.
محليات السكر الاصطناعية "الأسبارتم"
مُحلى الأسبارتم منخفض السعرات الحرارية يستخدم في تحلية مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات منخفضة وقليلة السعرات الحرارية، بما في ذلك المحليات المنضدية منخفضة السعرات الحرارية، ويتألف من حمضين من الأحماض الأمينية وحمض الأسبارتيك وفينيل ألانين وإستر الميثيل. وتمثل الأحماض الأمينية لبنات بناء البروتين.
ويعد الأسبارتم من أسباب زيادة التهاب المفاصل، حيث يجرى عليها الكثير من العمليات بالمختبر والتي بدورها تقضي على المواد الطبيعية بها، ما يزيد من صعوبة تعرف الجسم عليها كغذاء، ومن ثم يزيد الالتهاب كإنذار بوجود مواد غريبة بالجسم.
الملح
يسبب الملح احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم في الجسم، ويعد الحفاظ على توازن السوائل في الجسم أمرا ضروريا للمفاصل، حيث إن الورم والانتفاخ يزيدان آلام المفاصل.
ومن الضروري أيضا لمرضى التهاب المفاصل تجنب الاستهلاك الزائد للملح سواء عن طريق إضافته مباشرة، أو وجوده كمادة حافظة في العديد من المنتجات الجاهزة التي تقوم بشرائها من السوبر ماركت، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل؛ لذلك سيكون من المفيد أن تعمل على الحد من تناول الملح.
الدهون المتحولة
وهي الدهون الموجودة في الوجبات السريعة وغيرها من المنتجات المقلية، والأطعمة الخفيفة الجاهزة، ومنتجات الإفطار المجمدة، بالإضافة إلى الكوكيز، والكعك والبسكويت؛ لذلك يجب عليك تفحص ملصق مكونات الأغذية قبل شرائها، وتفادي الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة جزئيا.
التدخين
التدخين يؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية ويزيد من التهاب المفاصل، فالمدخن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي.
جلوتمات أحادي الصوديوم ( MSG)
هو ملح الصوديوم الأحادي لحمض الغلوتاميك، وهو موجود ضمن أطعمة معينة بطريقة طبيعية كالبندورة وبعض أنواع الجبن ومعلبات الخضار واللحوم المصنعة والطعام الصيني، كما أنه موجود كثيرا في الأحماض الأمينية غير الأساسية التي تصنعها أجسامنا وعادة توجد في البروتينات التي نتناولها.
تقوم هذه المادة بتخريب البروتينات في الجسم فيقوم الجسم بإفراز مادة السايتوكاينات، التي تحفز حدوث الالتهاب في المنطقة التي تفرز فيها لمحاربة AGE، ونظرا لخواص السايتوكينات الالتهابية فإنها تزيد من احتمال الإصابة بالتهاب المفاصل.
الكربوهيدرات المكررة
يرتبط تناول الكربوهيدرات المكررة بشكل كبير بالإصابة ببعض الأمراض، ومنها التهاب المفاصل والسمنة وأمراض القلب ومرض السكر وقد يوافق خبراء التغذية على ذلك الكلام ومع ذلك فلا تزال الكربوهيدرات المكررة مثل الطحين الأبيض هي المصدر الرئيسى فى العديد من بلدان العالم، حيث تزيد خواص إنتاج السايتوكينات التي تزيد معدلات الالتهاب في الجسم.
ولصعوبة الإقلاع عن منتجات الدقيق الأبيض يمكن تجنبها قدر الإمكان والاستعاضة عنها بمنتجات مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير.
أحماض أوميجا 6 الدهنية
وهي من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للنمو والتطور الطبيعي، ويحتاج الجسم إلى توازن صحي لأحماض أوميجا 6، وأوميجا 3 الدهنية، فالاستهلاك الزائد من أحماض أوميجا 6 يمكن أن يؤدي لإنتاج المواد الكيميائية المحفزة للالتهابات، وتوجد هذه الأحماض الدهنية في الزيوت مثل زيت الذرة وعباد الشمس، وبذور العنب والمايونيز والعديد من الصلصات.
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