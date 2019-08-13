منها الأكل الصيني.. هذه الأطعمة تزيد من آلام المفاصل

يعاني الكثيرون من آلام المفاصل بمختلف درجاتها والتي تؤرق الحركة وتسبب عدم الشعور بالراحة أو قضاء وقت ماتع مع أحبائهم ويلجؤون إلى الأدوية القوية التي لها تأثير سلبي

تحرير:أميرة شرف ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مرضى التهاب المفاصل

نعلم جميعا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون من الصعب للغاية مقاومتها، حتى تلك الأطعمة الأكثر خطورة عادةً ما تكافئنا بمجموعة من الدوبامين المسؤول عن السعادة في الدماغ. والتعافي من مرض ما؛ كالتهاب المفاصل المزمن، الذي لا يوجد له علاج في وقتنا الحالي، قد يستحق تغيير النظام الغذائي بأكمله، وبعد بضعة أسابيع ستتضاءل الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الضارة، إذ سيكون الألم الأقل دافعًا قويا للحفاظ على هذا النظام الغذائي الجديد الذي يستحق التجربة.

ويعاني الكثيرون من التهابات المفاصل بمختلف درجاتها، والتي تؤرق الحركة وتسبب عدم الشعور بالراحة أو قضاء وقت ماتع مع أحبائهم ويلجؤون إلى الأدوية القوية لمقاومة الألم، والتي بدورها تكون لها آثار سلبية فى الصحة العامة. والتهاب المفاصل هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين أو مفاصل كف اليد أو قسما من العمود الفقري،