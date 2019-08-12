بنظام الساعات.. برامج دراسية جديدة في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا بمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.. وتعكس التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

صورة أرشيفية

في سابقه هى الأولى أعلنت جامعة القاهرة متمثلة في رئيسها الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة على أن تبدأ بهذا النظام في العام الجامعي 2019/2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، كما أن هذه البرامج تم استحداثها وتطويرها بمختلف الكليات، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا بواقع 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا، بما يتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.

البرامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات، وتشير إلى حجم التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية بهدف تغيير طرق تفكير الطلاب لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم