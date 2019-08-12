بنظام الساعات.. برامج دراسية جديدة في جامعة القاهرة
جامعة القاهرة: 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا بمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.. وتعكس التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية
١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
صورة أرشيفية
في سابقه هى الأولى أعلنت جامعة القاهرة متمثلة في رئيسها الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة على أن تبدأ بهذا النظام في العام الجامعي 2019/2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، كما أن هذه البرامج تم استحداثها وتطويرها بمختلف الكليات، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا بواقع 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا، بما يتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
البرامج تحتوي على تطوير
شامل للعملية التعليمية، وتراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات، وتشير إلى حجم
التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية
التعليمية بهدف تغيير طرق تفكير الطلاب
لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع
الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا،
وإعدادهم
البرامج تحتوي على تطوير
شامل للعملية التعليمية، وتراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات، وتشير إلى حجم
التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية
التعليمية بهدف تغيير طرق تفكير الطلاب
لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع
الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا،
وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل
والوظائف المستقبلية التى يتطلبها سوق العمل في الفترة الحالية والمستقبل.
رئيس الجامعة
أكد أن الجامعة طرحت 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة
بكلية الهندسة بدءًا من العام الجامعي
المقبل، وتشمل هندسة الطاقة المستدامة SEE، والميكاترونكس MEE، وهندسة التصنيع
والمواد MEM،
والهندسة الصناعية والإدارة IEM،
وتقبل كغيرها من برامج كلية الهندسة طلاب
الثانوية العامة والشهادات المعادلة،
ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية
إلى 15 برنامجا. (اقرأ أيضا: الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام)
وأضاف الخشت: هناك 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة
بكلية الآداب في المرحلة الجامعية
الأولى، تشمل الترجمة التخصصية من اللغة
الألمانية وإليها، واللغة العربية وآدابها
وثقافتها للناطقين بغيرها، والمساحة
ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار
عن بعد، واللغة الصينية لإدارة الأعمال
وهو برنامج تقدمه كلية الآداب بجامعة
القاهرة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية، ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين
بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة
تخرج من جامعة القاهرة وشهادة تخرج من
جامعة شنغهاي جياوتونغ المصنفة 56 عالميا.
ويأتى هذه الخطوة بالتزامن
مع إطلاق الكلية العام الماضي، حزمة من
البرامج بنظام الساعات المعتمدة، مثل
الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية،
وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة
الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة
الفرنسية، والترجمة التخصصية باللغة
الإسبانية، والترجمة التخصصية باللغة
الصينية، وبرنامج الترجمة التخصصية
باللغة اليابانية، مؤكدا أن هذه
البرامج لاقت نجاحًا كبيرًا
بين الطلاب. (اقرأ أيضا: ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام)
الجامعة طرحت 26 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة في
مرحلة البكالوريوس والليسانس بالكليات،
و25 برنامجا بنظام
التعليم الإلكتروني المدمج الذي تقدمه
الكليات من خلال مركز الجامعة للتعليم
المدمج، واستحداث وتطوير 96 برنامجا دراسيا بالدراسات العليا،
واستحداث 17 دبلومة
مهنية بالتعليم الإلكتروني المدمج.
وفي السياق ذاته شدد رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة قامت بطرح برنامج
علوم الغابات بمرحلة البكالوريوس بكلية
الزراعة، لتبدأ الدراسة به في العام
الجامعي 2019/2020 لمواكبة
التوسع الحادث في الرقعة الخضراء من خلال
إنشاء الغابات وإنتاج أشجار خشبية ذات
قيمة اقتصادية، وذلك إلى جانب برنامج
تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية القائم
بالكلية. (اقرأ أيضا: جامعة القاهرة: انفجار المنيل سببه تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه)