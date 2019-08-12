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لماذا لا يخشى الاتحاد الأوروبي تهديدات جونسون؟

بالنظر إلى حقيقة أن أعضاء البرلمان الأوروبي يقبلون حقيقة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا وبريطانيا، فلماذا لا يثير ذلك قلقهم؟
تحرير:أحمد سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
منذ أن بدأت بريطانيا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست، ويحاول رئيس وزرائها بوريس جونسون، تخويف أوروبا لمنحه اتفاقا أفضل. لكنه لم يكن بارعا في ذلك، فخلال حملته الانتخابية للحصول على مقعد تيريزا ماي، قال جونسون إنه إذا فاز، فسوف يكثف الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعتمد جونسون في هذه الاستراتيجية على فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيثير الفوضى ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية أيضا، وهو ما قد يدفع أوروبا للتراجع في نهاية المطاف وتعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع ماي العام الماضي.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه منذ توليه منصبه، لم يخف جونسون نهجه، حيث عين مجموعة من المتشددين ضد الاتحاد الأوروبي في مجلس وزرائه وفريقه من المستشارين، وفي الأسابيع القليلة الماضية، تحولت فكرة الخروج دون اتفاق، من مجرد رأي يحمله البعض، إلى النتيجة الأكثر احتمالا. إلا أنه إذا كان الهدف من
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مطار-هونغ-كونغ (1)

مظاهرات في مطار هونج كونج.. وإلغاء جميع الرحلات

بسبب تظاهرة في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين بها 5 آلاف شخص، أعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، والرحلات التي في طريقها بالفعل إلى المطار، وأكدت سلطات المطار في بيان لها، منذ قليل، أن هذا القرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار «هونج كونج» المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.
مقتل- عسكريين- كولومبيين

مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
الشرطة-البريطانية (2)

غلق منتجع سياحي بانجلترا لظهور أعراض مرضية على رواده

أعلنت الشرطة الإنجليزية أنه تم إغلاق منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي، لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء، كما فرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة. وقالت الشرطة الإنجليزية، إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، مؤكدة أنه يجري تحقيًقا موسعًا في الحادث، وذلك بحسب "موقع سكاي نيوز عربية".
بوريس-جونسون (2)

جونسون يأمر بمراجعة عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية، بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بعشرين ألف شرطي آخرين، ستركز على أن العقوبات التي يقضيها المجرمين مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية تعكس بشاعة جرائمهم. وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي، مضيفًا "رأينا جميعًا نماذج للإفراج مبكرًا جدًا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم، وذلك بحسب "رويترز".
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بوريس جونسون

الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.
بوريس جونسون

حكومة البريكست.. جونسون يختار الوزراء الجدد

حتى اللحظة التي فاز فيها في انتخابات حزب المحافظين البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، كان من الصعب التنبؤ بتوجهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قد يبدو من الغريب وصف جونسون بأنه شخصية غير معروفة، حيث إنه وصل لمناصب عدة مثل عمدة بلدية لندن ووزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى عمله كصحفي ومقدم برامج، وكذلك المديح الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك جونسون ليس جديدًا على الساحة السياسية، ولكن بوريس جونسون ارتدى العديد من الوجوه على مدار حياته السياسية.
بوريس جونسون

مظاهرة وهجوم ووعود.. أول يوم لجونسون في رئاسة حكومة بريطانيا

قال بوريس جونسون، في أول خطاب له بعد تولي مهامه رسميا كرئيس للحكومة البريطانية، إنه سينفذ "الوعود المتكررة للبرلمان والناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج أو مبررات"، مؤكدا للصحفيين أمام مقر الحكومة البريطانية "دواننج ستريت"، إنه سيسعى من خلال منصبه لبناء شراكة قوية مع الأوروبيين، وسيتم إبرام اتفاقا جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى تشككا من موقف بروكسل في التفاوض مجددا، مشيرا إلى احتمالية رفضها والخروج بدون اتفاق.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.
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