انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة في ترعة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بإصابات بالغة وكسور متفرقة بسبب حادث انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة على طريق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة قرية كفر الترعة القديم التابعة لدائرة المركز، وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لانتشالهم وتوصيلهم إلى مستشفى شربين المركزي.

على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة أثناء توجههم لزيارة أحد أقاربهم في ثاني أيام عيد الأضحى. وأصيب أفراد الأسرة بكسور متفرقة وهم: إنجى مسعد السيد، 28 سنة، وأمل سعد السيد، 30 سنة، وأحمد محمد البسطويسي، 31 سنة، ومسعد السيد يحيى، 60 سنة، وآدم محمد عبد الباسط،