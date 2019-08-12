جريمة

انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة في ترعة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بإصابات بالغة وكسور متفرقة بسبب حادث انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة على طريق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة قرية كفر الترعة القديم التابعة لدائرة المركز، وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لانتشالهم وتوصيلهم إلى مستشفى شربين المركزي.
على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة أثناء توجههم لزيارة أحد أقاربهم في ثاني أيام عيد الأضحى. وأصيب أفراد الأسرة بكسور متفرقة وهم: إنجى مسعد السيد، 28 سنة، وأمل سعد السيد، 30 سنة، وأحمد محمد البسطويسي، 31 سنة، ومسعد السيد يحيى، 60 سنة، وآدم محمد عبد الباسط،
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طلاق

خيرها بين حياتها معه وزيارة أمها فقررت «خلعه»

تعتبر نفسها مطلقة منه، ولم لا وهو إنسان شديد الغضب، كثير القسم عليها بيمين الطلاق، حتى أن طاعتها له وبرها لقسمه جعله يتمادي فى الأمر إلى درجة أوصلتها للرعب وكراهية حياتها الزوجية، وكراهية هذا الزوج الذى لم تعد تشعر بالأمان معه، وتدهورت حالتها الصحية بما جعلها تفكر فى اقتحام ما يقلقها، وإيقاع يمين طلاقه بما يجعل الأمر منتهيا بينهما، وإقرار طلقة بائنة يتعلم منها أن يملك لسانه ولا يجعل يمين الطلاق كلمة سهلة يرسلها فى أتفه الأمور، لكنه جادلها وأنكر قصده تطليقها بما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
ذبح-اضحية-العيد‎ (3)

«أضاحي العيد» تقطع أيادي 30 جزارا في الشرقية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الاثنين، حصيلة الجزارين «ضحايا» ذبح الأضاحي ممن استقبلتهم مستشفيات المحافظة خلال يومي العيد، حيث بلغ العدد الإجمالي ثلاثين حالة من عدة قرى بأنحاء المحافظة، جميعهم مصابون بجروح قطعية في اليدين وإصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك أثناء قيامهم بعملية ذبح الأضاحي، والتي انطلقت فور صلاة عيد الأضحى، صباح أمس الأحد، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، والتصريح بخروجهم جميعًا فور تلقي الإسعافات اللازمة.
سرقة

في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.
جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
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انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
تصادم

إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقى 5 أشخاص بينهم 3 طلاب مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، في انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة عقب تصادم مع سيارة أخري علي الطريق الزراعي بناحية قرية الجلايلة مركز دار السلام، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث والمصابين. تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارتين بترعة الفاروقية بناحية الجلايلة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اجرة قيادة "رمضان. م. ا" 40 عاما سائق ويقيم مركز جرجا اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي سوهاج قيادة "هيثم. و. ف" 31 عاما سائق، ما أدى إلى انقلابهما بالترعة المجاورة للطريق.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق "جمصة- طلخا" الساحلي، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أسمدة ينقل عمالا عند قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بكسور متفرقة وسحجات. تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى طلخا، وتم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة ينقل عمالا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتحطم السيارتين.
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