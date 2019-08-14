4 أسباب وراء الشعور بالتعب أثناء ممارسة الرياضة

هل قمت بحذف المنتجات الحيوانية من قائمة الغذاء الخاصة بك؟ إذ لو شعرت بالتعب والإرهاق المستمر أثناء ممارسة الرياضة، فاعلمي أنك تعانين من نقص في الحديد

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

بذل مجهود بشكل عام يجعلك تتعرض للإجهاد والتعب والإرهاق، ولكن لكل شيء حدود، بمعنى أن التعب والإرهاق الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية يعتبر إيجابيا بشكل كبير، ينتج عنه فقد الكثير من السعرات الحرارية والكيلو جرامات، ولكن إذا تزايد التعب وأصبح مزمنا ووجدت نفسك غير قادر على التنفس بشكل صحيح في الصالات الرياضية، اعلم أن هناك أمرا ما متعلقا بصحة الجسم، أو توجد مشكلة صحية تتخبأ خلف التعب المتزايد غير المبرر، وذلك حسبما نقل الموقع الأمريكي "livestrong".

عند ممارسة التمرينات الرياضية نشعر بأن الطاقة تتخلل قلوبنا، وكأن الدم يسير في عروقنا، ولكن عند الشعور المتزايد بالتعب والإرهاق، عليك بالذهاب للطبيب، كما وضح بعض الخبراء أنه ربما توجد بعض الأسباب التي تغفل عنها ولا تلتفت إليها، وما يلي بعض منها: 1- قلة النوم يوصى الأطباء دائمًا بأخذ القسط الكافي من

عند ممارسة التمرينات الرياضية نشعر بأن الطاقة تتخلل قلوبنا، وكأن الدم يسير في عروقنا، ولكن عند الشعور المتزايد بالتعب والإرهاق، عليك بالذهاب للطبيب، كما وضح بعض الخبراء أنه ربما توجد بعض الأسباب التي تغفل عنها ولا تلتفت إليها، وما يلي بعض منها:

1- قلة النوم

يوصى الأطباء دائمًا بأخذ القسط الكافي من النوم لإنجاز الأعمال اليومية، فإذا كنت تتصبب عرقًا أثناء ممارسة التمرينات الرياضية، قد يكون قلة النوم أحد الأسباب الرئيسة لحدوث ذلك، فإذا نظرنا في معدل عدد الساعات التي يحصل عليها البالغون، ستجد أن العديد منهم لا يصلون إلى عدد ساعات النوم المرجوة في اليوم الواحد، وذلك وفقًا لـمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفي بعض الأحيان قد يكون التوتر والقلق المتزايد عاملا أساسيا لحدوث ذلك، فنحو ما يقرب من 45% من الأشخاص يشعرون بالقلق في المساء، وفقًا لما أفادته التقارير.

عند عدم الحصول على القدر الكافي من النوم، تطلق أجسامنا هرمون الكورتيزول والأدرينالين، وهما من أكثر الهرمونات الشائعة فيما يتعلق بالتوتر والقلق، ولكي تتفادى ذلك، عليك بتغيير أسلوب حياتك فما يتعلق بعدد ساعات النوم، فمن خلال دراسة في عام 2015، كشفت النتائج أن التأمل أحد الآليات المهمة للتعزيز من النوم، فزيادة النوم أمر بالغ للجميع.

المعدلات المرتفعة من الكوليسترول تزيد من الخرف



2- قلة الترطيب

تساهم قلة الترطيب بشكل كبير في التعب والإرهاق الذي يتبع ممارسة التمرينات الرياضية، وذلك لأن القلب يعمل تحت ضغط كبير، مما يزيد من معدل الضربات، كما أن عدم تناول كميات كافية من السوائل يقلل من تدفق الدم، فأنت بحاجة إلى تناول مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، للحصول على أكبر قدر من المياه، ليصل الأكسجين إلى العضلات.

ارتدي أحذية مريحة.. للتخلص من تورم القدم أثناء الحمل



3- عدم تناول كميات كافية من الكربوهيدرات

إذا كنت تحاول فقد المزيد من السعرات الحرارية وتتبع نظاما غذائيا منخفضا في الكربوهيدرات، تعد هذه فكرة جيدة، وعلى الجانب الآخر، سيفتقر جسمك إلى المعدلات المعقولة من الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة داخل الجسم خلال ممارسة التمرينات الرياضية، فبشكل عام يعتبر الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأولي في الجسم أثناء ممارسة التمرينات، وهو شكل بسيط للسكر تحصل عليه من الكربوهيدات.

وبالرغم من أن جسمك يمكنه أن يستخدم البروتين والدهون لإنتاج الطاقة، إلا إنه لا يتوفر بسهولة مثل الكربوهيدرات، وهذا يعني إذا كنت تحدد استهلاكك بشكل صارم من حيث استهلاك الكربوهيدرات مثل خطة الكيتو، فربما تفقد طاقتك وتركيزك أثناء الرياضة، ولكي تكون في الأمان، لا مانع من تناول كميات معتدلة من الكربوهيدرات حتى لا تفقد قدرتك على ممارسة الرياضية بشكل صحي.

4- عجز في الحديد بالجسم

هل تعانين من نزيف شديد يتبع الدورة الشهرية؟ هل قمت بحذف المنتجات الحيوانية من قائمة الغذاء الخاصة بك، إذ لو شعرت بالتعب والإرهاق المستمر، فاعلمي أنك تعانين من نقص في الحديد، إذ يجب عليك أن تتناولي كميات معقولة من البروتين بما أنه مصدر قوي للحديد.

6 أجزاء من الجسم دائما ننسى حمايتها من الشمس