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4 أسباب وراء الشعور بالتعب أثناء ممارسة الرياضة

هل قمت بحذف المنتجات الحيوانية من قائمة الغذاء الخاصة بك؟ إذ لو شعرت بالتعب والإرهاق المستمر أثناء ممارسة الرياضة، فاعلمي أنك تعانين من نقص في الحديد
تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
التمرينات الرياضية
التمرينات الرياضية
بذل مجهود بشكل عام يجعلك تتعرض للإجهاد والتعب والإرهاق، ولكن لكل شيء حدود، بمعنى أن التعب والإرهاق الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية يعتبر إيجابيا بشكل كبير، ينتج عنه فقد الكثير من السعرات الحرارية والكيلو جرامات، ولكن إذا تزايد التعب وأصبح مزمنا ووجدت نفسك غير قادر على التنفس بشكل صحيح في الصالات الرياضية، اعلم أن هناك أمرا ما متعلقا بصحة الجسم، أو توجد مشكلة صحية تتخبأ خلف التعب المتزايد غير المبرر، وذلك حسبما نقل الموقع الأمريكي "livestrong".
عند ممارسة التمرينات الرياضية نشعر بأن الطاقة تتخلل قلوبنا، وكأن الدم يسير في عروقنا، ولكن عند الشعور المتزايد بالتعب والإرهاق، عليك بالذهاب للطبيب، كما وضح بعض الخبراء أنه ربما توجد بعض الأسباب التي تغفل عنها ولا تلتفت إليها، وما يلي بعض منها: 1- قلة النوم يوصى الأطباء دائمًا بأخذ القسط الكافي من
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