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تعرف على إيرادات «الكنز 2» في أول أيام عيد الأضحى

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
الكنز
الكنز
لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عيد الأضحى، حيث حصد الفيلم أمس الأحد إيرادات بلغت 604.470 جنيها. وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز - الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
ويستكمل الجزء الثاني من الفيلم أحداث ‏الجزء الأول عن حكايات "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، و"علي الزيبق" في الحقبة العثمانية، و"بشر الكتاتني" رئيس جهاز ‏تحقيقات أمن الدولة، الذي يسجل وصيته لإرشاد ابنه "حسن" للكنز.‏ وفي سياق متصل، يظل الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" محافظا على صدارته، وذلك منذ
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زينة تتجاهل «خناقتها مع أحمد عز» وتتذكر والدها

يبدو أن خلافات الفنان أحمد عز والفنانة زينة رضا لا تنتهي، حيث بدأ الصراع بين النجمين قبل نحو 5 أعوام بسبب "قضية نسب" طفلي زينة "زين الدين وعز الدين"، ولا زالت فصوله مستمرة بعدما انتشرت الكثير من الأخبار حول تشابك وصل بالأيدي بين أحمد عز وزينة بإحدى قرى الساحل الشمالي، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

58 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 17 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ58 مليون جنيه، بعد مرور 17 يوما من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 3 ملايين و908 آلاف و852 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجوم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية 4D.
ولاد رزق

20 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 4 أيام

حقق الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في نحو 4 أيام عرض فقط نحو 20 مليونا و400 ألف جنيه. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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فيلم الكنز

إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2 في أول أيام عرضه

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عرضه، وذلك في يوم الوقفة أمس السبت، إذ إن الفيلم حصد 212 ألفا و904 جنيهات، وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز- الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
من فيلم الكنز 2

بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
الفيل-الزرق-2 (1)

20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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