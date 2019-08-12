زينة تتجاهل «خناقتها مع أحمد عز» وتتذكر والدها

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

أحمد عز وزينة

يبدو أن خلافات الفنان أحمد عز والفنانة زينة رضا لا تنتهي، حيث بدأ الصراع بين النجمين قبل نحو 5 أعوام بسبب "قضية نسب" طفلي زينة "زين الدين وعز الدين"، ولا زالت فصوله مستمرة بعدما انتشرت الكثير من الأخبار حول تشابك وصل بالأيدي بين أحمد عز وزينة بإحدى قرى الساحل الشمالي، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".

أُصيب أحمد عز بصدمة وظل يردد بانفعال: "إنتي مين وبتعملي كده ليه؟"، ثم فوجئ بالفنانة زينة تدخل المطعم رفقة طفليها، فقام بمغادرة المكان دون التعرض للسيدة، لكنه استدعى أمن الفندق لتحرير محضر لها، وحاول الأمن السيطرة على الموقف قبل اشتعاله، واصطحبوا أحمد عز إلى غرفة بالفندق، وهناك اكتشف أن السيدة التي