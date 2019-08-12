محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

محسن صالح

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".

وحقق فريق الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب وتمكن أحمد