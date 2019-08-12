رياضة

محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
محسن صالح
محسن صالح
علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
وحقق فريق الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب وتمكن أحمد
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الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
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منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
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محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (15)

مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
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الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
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