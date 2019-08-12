رياضة

قائد مانشستر يونايتد السابق: كلوب قد يخسر محمد صلاح

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
طالب جاري نيفيل، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر بمواصلة العمل من أجل الاقتراب من مانشستر سيتي وليفربول، كما أثنى نيفيل على الثنائي وان بيساكا وهاري ماجواير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية. وقال قائد مانشستر يونايتد السابق: "مانشستر يونايتد عليه البناء وعلينا الانتظار، ويجب عليهم التأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة لأنه في كل مرة يكون لديك سوق انتقالات سيئة، عليهم التوقف عن ذلك. كان هذا الصيف صلبا، إن لم يكن مذهلا للفريق".
وواصل قائد الشياطين الحمر: "المنافسة ليست بعيدة جدا، سيغادر بيب جوارديولا مانشستر سيتي في المواسم القليلة المقبلة، وقد يخسر يورجن كلوب محمد صلاح أو لاعبا رئيسيا آخر، ومن ثم فجأة يجب أن تكون مستعدا لدخول التحدي إذا كان هناك تحد". وعن انتقالات مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في
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محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مورينيو‎

لامبارد ردًا على مورينيو: «لا أهتم بكلام الآخرين»

شن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، هجوما لاذعا على البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد انتقاد الأخير له عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها البلوز أمام مانشستر يونايتد (4-0) على استاد أولد ترافورد، في المباراة الأولى لهما في «البريميرليج». وزعم مورينيو، الذي يعمل الآن محللا في شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن لامبارد كان بمقدوره أن يختار تشكيلة أكثر خبرة، قائلا: «إذا كان بإمكان كانتي اللعب لمدة 30-35 دقيقة، فكان ينبغي الدفع به أساسيا، وفي تقديري أنه كان لدى تشيلسي إمكانية اللعب بلاعبين أكثر خبرة، وماركوس ألونسو كان على دكة البدلاء، وكانتي وجيرود أيضا».
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فيرجيل فان دايك

بم نصح فان ديك أغلى مدافع في العالم؟

ستتركز الأضواء على الدولي الإنجليزي هاري ماجواير أكثر من أي وقت مضى، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم. ونصح الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، نظيره هاري ماجواير، بضرورة التركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء، إذا أراد التعامل جيدا مع الضغوط. وسبق أن نال فيرجيل فان ديك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018، قبل أن يحطم مانشستر يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي.
جوارديولا - كلوب (2)

عقدة ليفربول تطارد جوارديولا في الدرع الخيرية

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في تلك البطولة، وسبق أن تواجها على ملعب ويمبلي من قبل في نهائي كأس الرابطة عام 2016، وفاز السيتي بركلات الترجيح، وحقق السيتي انتصارين فقط في آخر 12 مواجهة أمام ليفربول في جميع المسابقات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وهذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها بطل الثنائية المحلية وصيف الدوري، وحقق الوصيف اللقب مرتين في آخر مبارياته.
هاري ماجوير

هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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