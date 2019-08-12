قائد مانشستر يونايتد السابق: كلوب قد يخسر محمد صلاح

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

محمد صلاح

طالب جاري نيفيل، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر بمواصلة العمل من أجل الاقتراب من مانشستر سيتي وليفربول، كما أثنى نيفيل على الثنائي وان بيساكا وهاري ماجواير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية. وقال قائد مانشستر يونايتد السابق: "مانشستر يونايتد عليه البناء وعلينا الانتظار، ويجب عليهم التأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة لأنه في كل مرة يكون لديك سوق انتقالات سيئة، عليهم التوقف عن ذلك. كان هذا الصيف صلبا، إن لم يكن مذهلا للفريق".

وواصل قائد الشياطين الحمر: "المنافسة ليست بعيدة جدا، سيغادر بيب جوارديولا مانشستر سيتي في المواسم القليلة المقبلة، وقد يخسر يورجن كلوب محمد صلاح أو لاعبا رئيسيا آخر، ومن ثم فجأة يجب أن تكون مستعدا لدخول التحدي إذا كان هناك تحد". وعن انتقالات مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في

وواصل قائد الشياطين الحمر: "المنافسة ليست بعيدة جدا، سيغادر بيب جوارديولا مانشستر سيتي في المواسم القليلة المقبلة، وقد يخسر يورجن كلوب محمد صلاح أو لاعبا رئيسيا آخر، ومن ثم فجأة يجب أن تكون مستعدا لدخول التحدي إذا كان هناك تحد".



وعن انتقالات مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في الدوري الإنجليزي، قال نيفيل: "وان بيساكا شاب ولديه إمكانات، وكانوا بحاجة إلى هاري ماجواير، الذي يمتلك شخصية وقوة مهيمنة في الخط الخلفي".



وأتم الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد السابق: "مانشستر يونايتد يبني فريقا جديدا ولدينا ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، دانييل جيمس، جيسي لينجارد وسكوت ماكتوميناي، هناك شباب كُثر".

