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بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
الملك سلمان
الملك سلمان
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد تدخل في مدينة عدن أمس الأحد لدعم قوات الحكومة اليمنية، بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات على المدينة الساحلية، وهو الأمر الذي دفع مراقبين إلى وصف الأمر بأنه تصدع للتحالف الذي يحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وكانت الأحداث قد تسارعت يوم السبت
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محمد-جواد-ظريف

ظريف يهدد القوات الأجنبية في الخليج: مهزومة مسبقا

أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتصريحات شديدة اللهجة، اليوم الاثنين، في خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ظريف، أن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية"، مهددا "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة". وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع نظيره القطري في الدوحة، إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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الرئيس اليمني: المجلس الانتقالي يخدم العدو الإيراني

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، في منى، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن. وقال مصدر رئاسي في حكومة اليمنية، إن الرئيس وصل إلى مدينة مكة المكرمة لعقد لقاء طارئ مع ‏العاهل السعودي، سيناقش خلاله آخر التطورات السياسية والعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
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التحالف العربي: شقيق «الحوثي» تعرض لخيانة داخلية

كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، عن أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات. وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء. وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. وأعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية.
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الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في معارك بعدن

لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 260 آخرون، في المعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن منذ الخميس الماضي بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفق حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بحسب "فرانس 24". ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر على عدن، اليوم الأحد، بدعوة الرياض للتفاوض وأكد "التزامه التام بوقف إطلاق النار". وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن، وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".
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تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
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الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
عادل الجبير

الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
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