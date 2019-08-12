بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

الملك سلمان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد تدخل في مدينة عدن أمس الأحد لدعم قوات الحكومة اليمنية، بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات على المدينة الساحلية، وهو الأمر الذي دفع مراقبين إلى وصف الأمر بأنه تصدع للتحالف الذي يحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وكانت الأحداث قد تسارعت يوم السبت