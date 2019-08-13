عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

كست مظاهر الاحتفال والبهجة بعيد الأضحى المبارك شوارع وميادين المدن الجديدة، إلا أن هذا لم يعط أجهزة هذه المدن مبررات للتقاعس عن إزالة المخالفات
تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
رئيس 6 أكتوبر: حملات يومية لإزالة التعديات لمنع عودتها مرة أخرى
قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، وردع المخالفين، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء، مضيفًا أنه تم إزالة التعديات بالوحدات السكنية التى تم تحويل نشاطها من سكنى إلى تجارى،
رئيس 6 أكتوبر: حملات يومية لإزالة التعديات لمنع عودتها مرة أخرى
قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، وردع المخالفين، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء، مضيفًا أنه تم إزالة التعديات بالوحدات السكنية التى تم تحويل نشاطها من سكنى إلى تجارى، حيث تم إزالة عدد من المخابز والتحفظ على الإشغالات الخاصة بها، وكذا إزالة عدد من المقاهى، والتحفظ على الإشغالات التى استحوذت على الأرصفة الخاصة بالمشاة.
وأكد المهندس شريف الشربينى أن جهاز المدينة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيستمر فى إزالة تلك التعديات، من خلال تنظيم حملات يومية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.
هذا ويجري تطوير طريق الواحات، بطول نحو 30 كيلومترا، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 8 كبارى (جارٍ حاليا تنفيذ 5 كبارى منها)، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، به 3 حارات مرورية لكل اتجاه بعرض 16.75 متر، بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر.
مدينة الشروق تسحب وتسترد 46 قطعة أرض مخالفة
أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد لعدد 26 قطعة أرض سكنية لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لتلك الأراضي، ولعدم موافقة اشتراطات التخصيص، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في استعادة حق الدولة والحفاظ على الطابع العمراني بمدينة الشروق.
وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي أنه تم إلغاء التخصيص بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية طبقاً للائحة العقارية الرئيسية، وذلك لعدد 6 قطع أراض لعدم إثبات الجدية والبناء خلال المهلة المقررة، وبيانها تفصيلاً (ق 103 مج 2 – ق2 مج4 بالحي الأول شرق – ق63 مج 2 بالحي الثاني شرق - ق 14 مج 2 - ق 11 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 133 مج 3 بالمنطقة الثامنة عمارات).
وأضاف الغيطي أنه تم إلغاء التخصيص لعدد 20 قطعة أرض أخرى، وذلك لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية وبيانها (ق26، ق43 مج4 – ق12 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 66 مج 2 بالمنطقة الخامسة عمارات - ق45، ق 68 مج 1 - ق 73 ، ق 116 مج 2 بالمنطقة السادسة عمارات ق 27 مج 2 – ق 38 مج 3 – ق121 مج 4 الحي الأول شرق - ق 56 مج 1 – ق 163 مج 2 – ق 57 ، ق 204 مج 3 – ق 102 مج 4 بالحي الثاني شرق - ق 22 ، ق 45 مج 2 – ق 10 مج5 – ق 26 مج 6 بالحي الثالث شرق).
أسيوط الجديدة تجمل ميادينها
أطلقت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، مبادرة بعنوان «بأيدينا نخضرها» بمشاركة سكان المدينة، لزراعة الأشجار والزهور والنجيلة لتجميل الميادين الرئيسية بالمدينة، حيث شارك طلاب المدارس بزراعة الزهور والأشجار بأيديهم، وذلك لتشجيعهم على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأضافت عمار أن المبادرة تهدف إلى تجميل المدينة، وبث روح التعاون والمشاركة الإيجابية بين السكان بعدة مناطق، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عن طريق زراعة الحدائق والمتنزهات العامة بالنجيلة والأشجار والزهور، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين.