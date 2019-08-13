عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

كست مظاهر الاحتفال والبهجة بعيد الأضحى المبارك شوارع وميادين المدن الجديدة، إلا أن هذا لم يعط أجهزة هذه المدن مبررات للتقاعس عن إزالة المخالفات

تحرير:كريم ربيع ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مدينة الشروق تسحب أراضي

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.

رئيس 6 أكتوبر: حملات يومية لإزالة التعديات لمنع عودتها مرة أخرى قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، وردع المخالفين، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء، مضيفًا أنه تم إزالة التعديات بالوحدات السكنية التى تم تحويل نشاطها من سكنى إلى تجارى،