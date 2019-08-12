«الله ع الجمال» ثالث أغانى «واما» من الألبوم الجديد
تحرير:التحرير١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
واما
طرح فريق "WAMA- واما" الغنائي المكون من الرباعي: أحمد فهمى، ونادر حمدى، وأحمد الشامى ومحمد نور، أحدث أغانيهم بعنوان "الله ع الجمال"، وهى ثالث أغنية، ضمن ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، أغنية "الله ع الجمال" من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى.
وطرح "واما" منذ أيام، أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، بالإضافة لأغنية "الصيف ابتدا" والتي تحمل طابع الصيف، من كلمات: هاني رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل.
رباعي "واما" نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي، أصدقاء منذ الطفولة وزملاء في معهد الكونسرفتوار، وآباؤهم ملحنون، وحينما تخرجوا في المعهد، وكانوا جميعا لديهم ميول فنية، كونوا "بوي باند" لتقديم أغان كهواة في عام 1998، على يد الدكتور خالد داغر، أحد معلميهم بالمعهد، وكان يحمل اسم "فرقة فتيان"،
رباعي "واما" نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي، أصدقاء منذ الطفولة وزملاء في معهد الكونسرفتوار، وآباؤهم ملحنون، وحينما تخرجوا في المعهد، وكانوا جميعا لديهم ميول فنية، كونوا "بوي باند" لتقديم أغان كهواة في عام 1998، على يد الدكتور خالد داغر، أحد معلميهم بالمعهد، وكان يحمل اسم "فرقة فتيان"، وقاموا بتسجيل أغنية باسم "يا ليل" عام 2000، ثم تعرفوا على المخرج هادي الباجوري، وصوّر لهم الأغنية "فيديو كليب"، وحققت نجاحا كبيرا، ثم قدموا أول ألبوماتهم، وحمل نفس اسم الأغنية عام 2003، ومن ثم كانت انطلاقتهم.
وكان آخر ألبومات فريق WAMA "كان يا ما كان" عام 2015، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه بالأسواق وعبر المنصات الرقمية.