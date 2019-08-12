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«الله ع الجمال» ثالث أغانى «واما» من الألبوم الجديد

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
واما
واما
طرح فريق "WAMA- واما" الغنائي المكون من الرباعي: أحمد فهمى، ونادر حمدى، وأحمد الشامى ومحمد نور، أحدث أغانيهم بعنوان "الله ع الجمال"، وهى ثالث أغنية، ضمن ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، أغنية "الله ع الجمال" من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى. وطرح "واما" منذ أيام، أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، بالإضافة لأغنية "الصيف ابتدا" والتي تحمل طابع الصيف، من كلمات: هاني رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل.
رباعي "واما" نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي، أصدقاء منذ الطفولة وزملاء في معهد الكونسرفتوار، وآباؤهم ملحنون، وحينما تخرجوا في المعهد، وكانوا جميعا لديهم ميول فنية، كونوا "بوي باند" لتقديم أغان كهواة في عام 1998، على يد الدكتور خالد داغر، أحد معلميهم بالمعهد، وكان يحمل اسم "فرقة فتيان"،
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دار-الاوبرا-المصرية

دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
محمد رمضان

«الموسيقيين» تنظر شكوى منع محمد رمضان من إحياء حفلات

تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة عيد الأضحى، لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر التي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما، تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء النجم الشاب لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر. ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كل الأطراف. وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 23 من الشهر الجاري.
حمو-بيكا

«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

ألبومات صيف 2019.. الهضبة ينافس بالألبوم الـ32

حالة كساد سيطرت على سوق الكاسيت خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة، ورغم ذلك يشهد سوق الغناء فى الموسم الصيفى الجارى، حالة من النشاط والانتعاش، وذلك بطرح عدة ألبومات غنائية لعدد من النجوم، وترقب طرح ألبومات أخرى، فضلًا عن الأغنيات السينجل، والحفلات التى يرتكز أغلبها فى المدن الساحلية، كل هذا بالإضافة إلى عودة عدد من المطربين الغائبين عن الساحة منذ سنوات، ما يدل على منافسة شرسة منتظرة يشهدها صيف 2019. ومن أبرز المطربين المنتظر طرحهم لألبومات بالفترة المقبلة:-
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
حلا-شيحة

الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
أحمد-فهمي

شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
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