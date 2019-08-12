سعره 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من دواء للسرطان «مغشوش»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج أورام السرطان، يسمى "zytiga 500 mg tab"، ودعت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة، مشيرة في منشور جديد، إلى أنه "إلحاقا للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab»، فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا".

وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، في منشورها الطرق التي يمكن من خلالها التفرقة بين العبوات الأصلية والمهربة، مؤكدة أن "العبوة الأصلية تحتوى على 5 شرائط بكل شريط 12 حباية، والعبوات المقلدة برطمان بلاستيك". وأضافت: "العلبة الأصلية مدون رقم التسجيل بوزارة الصحة رقم 32879/2018 والعبوات المقلدة غير