سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سعره 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من دواء للسرطان «مغشوش»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج أورام السرطان، يسمى "zytiga 500 mg tab"، ودعت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة، مشيرة في منشور جديد، إلى أنه "إلحاقا للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab»، فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا".
وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، في منشورها الطرق التي يمكن من خلالها التفرقة بين العبوات الأصلية والمهربة، مؤكدة أن "العبوة الأصلية تحتوى على 5 شرائط بكل شريط 12 حباية، والعبوات المقلدة برطمان بلاستيك". وأضافت: "العلبة الأصلية مدون رقم التسجيل بوزارة الصحة رقم 32879/2018 والعبوات المقلدة غير
اقرأ المزيد
جامعة-القاهرة

بنظام الساعات.. برامج دراسية جديدة في جامعة القاهرة

في سابقه هى الأولى أعلنت جامعة القاهرة متمثلة في رئيسها الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة على أن تبدأ بهذا النظام في العام الجامعي 2019/2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، كما أن هذه البرامج تم استحداثها وتطويرها بمختلف الكليات، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا بواقع 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا، بما يتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
غرق

مصيف بلطيم يبتلع طفلا في ثاني أيام العيد

تمكنت قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم بمساعدة الأهالى، اليوم الإثنين، من انتشال جثة لطفل غارق في مصيف بلطيم هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، أثناء الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحي المبارك. حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثة لطفل مقيم بقرية 43 التابعة للوحدة المحلية لقرية الخاشعة بمركز الحامول، في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (2)

حالة رواج.. إشغالات فنادق الإسكندرية تتخطى 90%

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الرواج السياحي الكبير وانتعشت نسبة الإقبال على الفنادق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز. وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق فى عروس البحر الأبيض المتوسط تخطت الـ90% مع ثاني أيام العيد، متوقعاً أن ترتفع النسبة خلال اليومين الثالث والرابع.
جواد-ظريف

إيران: أمريكا حولت الخليج لعلبة كبريت قابلة للاشتعال

في تصعيد جديد من قبل الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية أزمة مياه الخليج، خرج محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني من قطر خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، مهددا بقوله «أمن مياه الخليج مسؤولية إيران ودول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.. القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، مهزومة مسبقًا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة». واتهم "ظريف" الولايات المتحدة بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت قابلة للاشتعال».
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
النائب-محمد-فؤاد

طلب إحاطة بسبب تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة

انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب تصريحات وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد «التي تحمل في طياتها التمييز والعنصرية تجاه مرؤوسيها خاصة الصيادلة، بلهجة ساخرة»، على حد وصفه، وذكر ما قالته إن «ممرضة واحدة عندي أفضل من مائة صيدلاني»، وانتقادها سمنة الممرضات بقولها «التمريض شكله مش حلو»، ومطالبتهم بإنقاص وزنهم خلال 3 أشهر، وقولها إن «النقاب خارج المنظومة والطرح تبقى قصيرة»، ما أثار غضب الأطباء ,الصيادلة والممرضين، وظهرت مطالبات عديدة بضرورة تقديمها لاستقالة فورية نتيجة عدم تحملها مسئولية تصريحاتها المثيرة بشكل مستمر.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصيادلة لوزيرة الصحة: المهنة خط أحمر.. وكلامك مرفوض

حالة من الغضب الشديدة، انتابت صيادلة مصر، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب هجوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على الصيادلة فى اجتماع لها مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة للصيادلة، قائلة: "إن غياب الصيادلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لا يشعرني بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا بالنسبة لي، بينما لو غاب 100 صيدلى لا أشعر بهم"، الأمر الذى خلق حالة من الغضب لدى الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.
السيسي-مؤتمر-الشباب

بمشاركة السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب السابع

يعود المؤتمر الوطني لشباب مصر، في دورته الجديدة لعام 2019، إذ تنطلق فعالياته يومي 30 و31 يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووجهت إدارة المؤتمر، اليوم السبت، الدعوة إلى الشباب في جميع محافظات مصر، لتسجيل بياناتهم من خلال ملء الاستمارة المخصصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "https://egyouth.com"، ومن المقرر أن ترتكز مناقشات المؤتمر هذا العام على بحث قضايا المجتمع المصري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org