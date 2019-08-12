مخاوف الشباب تهدد حظوظ الديمقراطيين في انتخابات 2020

يدعم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما الحزب الديمقراطي بأغلبية ساحقة، لكنهم يصوتون بمعدل أقل من أي فئة عمرية أخرى، وشكلوا 13% من عدد الناخبين في 2016
دانا فتوح، الشابة الأمريكية البالغة من العمر 18 عاما، تحب كل شيء تقريبا عن الحزب الديمقراطي، إنها تحب حديث المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عن خفض المصاريف الجامعية، لأنها تعمل بوظيفتين لتحمل تكاليف الدراسة.
كما أنها تقدر مدى قوة المرشحين في مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، لأنها سئمت من التعليقات على ارتدائها الحجاب في معظم حياتها.
لكن فتوح ترفض أن تصف نفسها بأنها ديمقراطية، وعلى الرغم من أن معظم توجهاتها السياسية تتماشى مع الجناح الليبرالي للحزب، فإنها لن تلتزم بالتصويت للديمقراطيين في انتخابات 2020.
ولكنها بدلا من ذلك، كما قالت لصحيفة "واشنطن بوست"، ستراجع خياراتها وتقرر من يتماشى بشكل أفضل مع قيمها، مؤكدة أن "الأحزاب السياسية غبية".
كان لصديقتها هانا تاي، 18 سنة، الشكوك نفسها، إذ قالت: "لن أستبعد فكرة التصويت لصالح الحزب الجمهوري إذا كان بإمكانهم دعم ما يقولون"، مضيفة: "يتعين علينا التخلي عن عقلية
ولكنها بدلا من ذلك، كما قالت لصحيفة "واشنطن بوست"، ستراجع خياراتها وتقرر من يتماشى بشكل أفضل مع قيمها، مؤكدة أن "الأحزاب السياسية غبية".
كان لصديقتها هانا تاي، 18 سنة، الشكوك نفسها، إذ قالت: "لن أستبعد فكرة التصويت لصالح الحزب الجمهوري إذا كان بإمكانهم دعم ما يقولون"، مضيفة: "يتعين علينا التخلي عن عقلية الغوغاء".
ويعتمد الديمقراطيون على الناخبين مثل فتوح وتاي لمساعدتهم على الفوز في انتخابات 2020، حيث يدعم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 29 عامًا الحزب بأغلبية ساحقة، لكنهم لم يظهروا دائما في مراكز الاقتراع، حيث يصوتون بمعدل أقل من أي فئة عمرية أخرى، وشكلوا 13% فقط من إجمالي عدد الناخبين في السباق الرئاسي لعام 2016، وهو إقبال ضعيف يعتقد كثير من المحللين أنه ساهم في فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنصبه.
وهناك علامات على تغير هذا الأمر، ففي 2018، شارك 36% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما في انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، وذلك مقارنة بـ20% في عام 2014، ويتوقع الخبراء ارتفاعا أكبر في عام 2020.
لكن المقابلات التي أجريت مع نحو 50 شابا من ذوي الميول اليسارية في 4 ولايات يتنافس عليها الحزبان، وهي تكساس وبنسلفانيا ونيفادا وميشيجان، تكشف عن شكوك عميقة تجاه سياسات الحزب الديمقراطي.
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يقول الناخبون الشباب إن الديمقراطيين لم يثبتوا قدرتهم على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه جيل الألفية، حيث إنهم يريدون مرشحين يأخذونهم على محمل الجد، ويمكنهم تقديم خطط سياسية مفصلة لإثبات ذلك.
في هذه المقابلات، قال هؤلاء الناخبون إنهم ينجذبون إلى السياسات الطموحة التي يتبعها المرشحان بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، على الرغم من أن الكثيرين لم يحسموا أمرهم بعد.
على سبيل المثال، قال براين ويل، 22 عاما، خريج جديد من ولاية ميشيجان، ويتبنى أفكارا ليبرالية مثل "الصفقة الخضراء الجديدة" والتنازل عن ديون الطلاب، للصحيفة الأمريكية، إنه سعيد لسماع المرشحين للرئاسة يتحدثون عن هذه القضايا.
لكنه أضاف أن الديمقراطيين يعجزون -في كثير من الأحيان- عن متابعة التغيير الطموح، ويفضلون الحلول العملية بدلا من ذلك، وتابع: "عادة ما يكون الديمقراطيون على الجانب الصحيح، لكنهم لا يذهبون إلى حد بعيد في بعض القضايا".
وأشار ويل إلى أنه ليس متحمسا لخياراته في الانتخابات التمهيدية، وأنه يحب ساندرز، ومع ذلك، قال -شأنه شأن الآخرين الذين تمت مقابلتهم- إنه سيصوت في انتخابات 2020 لإقالة ترامب.
في المقابلات، قال الناخبون الشباب إنهم يبحثون عن مرشحين يفهمون الضغوط المالية والاجتماعية الهائلة التي يواجهونها، فهم يعانون من قروض الدراسة، وتكاليف الرعاية الصحية العالية، والمستقبل الغامض الذي يتعارض مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
العديد من الذين تمت مقابلتهم، حتى أولئك الذين ساندوا ساندرز في انتخابات 2016، أكدوا أنهم أعجبوا بمقترحات السياسة المفصلة التي قدمتها إليزابيث وارين.
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ونقلت "واشنطن بوست" عن هادلي روبنسون، 20 عاما، قولها إنها كانت تدعم ساندرز في انتخابات 2016 حتى قبل أن يحق لها التصويت، لكن الآن، روبنسون تفضل وارين، حيث قالت إنها لديها أفكار كبيرة.
في المقابلات، قال العديد من الناخبين الشباب إنهم يبحثون عن مرشحين صادقين في ماضيهم ومعالجة أخطائهم، على سبيل المثال، انتقد البعض كامالا هاريس بسبب حبسها أشخاصا من أقليات عرقية أثناء عملها كمدع عام.