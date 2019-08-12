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مخاوف الشباب تهدد حظوظ الديمقراطيين في انتخابات 2020

يدعم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما الحزب الديمقراطي بأغلبية ساحقة، لكنهم يصوتون بمعدل أقل من أي فئة عمرية أخرى، وشكلوا 13% من عدد الناخبين في 2016
تحرير:أحمد سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
شباب أمريكي
شباب أمريكي
دانا فتوح، الشابة الأمريكية البالغة من العمر 18 عاما، تحب كل شيء تقريبا عن الحزب الديمقراطي، إنها تحب حديث المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عن خفض المصاريف الجامعية، لأنها تعمل بوظيفتين لتحمل تكاليف الدراسة. كما أنها تقدر مدى قوة المرشحين في مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، لأنها سئمت من التعليقات على ارتدائها الحجاب في معظم حياتها. لكن فتوح ترفض أن تصف نفسها بأنها ديمقراطية، وعلى الرغم من أن معظم توجهاتها السياسية تتماشى مع الجناح الليبرالي للحزب، فإنها لن تلتزم بالتصويت للديمقراطيين في انتخابات 2020.
ولكنها بدلا من ذلك، كما قالت لصحيفة "واشنطن بوست"، ستراجع خياراتها وتقرر من يتماشى بشكل أفضل مع قيمها، مؤكدة أن "الأحزاب السياسية غبية". كان لصديقتها هانا تاي، 18 سنة، الشكوك نفسها، إذ قالت: "لن أستبعد فكرة التصويت لصالح الحزب الجمهوري إذا كان بإمكانهم دعم ما يقولون"، مضيفة: "يتعين علينا التخلي عن عقلية
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جيفري إيبستين

انتحار إبستين.. شائعات حول علاقته بكلينتون وترامب

أطلق انتحار جيفري إبستين، رجل الأعمال صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السجن، السبت، سلسلة من الشائعات ونظريات المؤامرة على الإنترنت، فنظرا لعلاقات إبستين مع الأمراء والسياسيين وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ والأقوياء حول العالم، سارع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تكهنات لا أساس لها، وهو ما شارك فيه ترامب نفسه بعد أن أعاد نشر تغريدة تقول إن موت إبستين لم يكن انتحارا، أو أنه ليس حقيقيا. وكانت هذه الشائعات قد بدأت في الانتشار بعد سجنه في 6 يوليو الماضي، عقب اتهامه بإدارة عصابة للاتجار في الجنس، والمشاركة في تهريب فتيات مراهقات.
جيفري إيبستين

بعد اتهامه بالاتجار الجنسي.. انتحار صديق ترامب

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، انتحار جيفري إبستاين الملياردير الأمريكي صديق الرئيس دونالد ترامب، خلال وجوده في أحد السجون الأمريكية. وقال مصدر مطلع إن "الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين انتحر في زنزانته"، مشيرا إلى أنه توفي عن عمر يناهز 66 عامًا. كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت إبستاين المقرب من المشاهير والسياسيين وخصوصا ترامب، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بـ"تجارة الجنس". وأضاف المصدر أن "إبستاين" كان متهما قبل 10 سنوات لإجباره عشرات القاصرات على العمل في منزله بولاية فلوريدا بشكل مهين.
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أمريكا تهاجم الصين مجددا: تصرفها سافلًا

في تصعيد جديد للخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأساليب الخطيرة، التي تستخدمها وسائل الإعلام الصينية، غداة انتقادات بكين بشأن لقاء عقدته دبلوماسية أمريكية في هونج كونج، مع ناشطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاجوس، أن مقالات وسائل الإعلام الصينية الرسمية بشأن دبلوماسية أمريكية في هونج كونج انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. وتابعت: "هذا الأمر يجب أن يتوقف.. السلطات الصينية تعرف ذلك جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يقومون بعملهم فقط مثل دبلوماسيي كل الدول".
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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
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هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.
المناظرة الديمقراطية

ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
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عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
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قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون الناخبون الأمريكيون على موعد مع الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويدخل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، هذه الانتخابات متخليا عن عقود من مناصرة التعامل الحازم مع الجريمة، للترشح تحت لواء إصلاح العدالة الجنائية. وفي الوقت نفسه اقترحت المدعي العام السابق كامالا هاريس، إلغاء تجريم "الحشيش"، كما كشف بيت بوتيجيج، الذي لا يلقى تأييدا من الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، عن خطة للتصدي للعنصرية.
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