تعرف على موعد انطلاق دوري القسم الثاني

تحرير:أحمد بركات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

اتحاد الكرة

حددت لجنة مسابقات أندية القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز "ب"، على أن تنتهى المسابقة يوم 22 أبريل المقبل، وقرر اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقًا، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12 فريقا، على أن يهبط في نهاية الموسم أربع فرق من كل مجموعة بإجمالى 12 فريقا، ويصعد بدلا منهم أوائل مجموعات دوري القسم الثالث.

وأعلن أول أمس السبت عن الشكل النهائي لمسابقة القسم الثاني، وآلية صعود أربع فرق من خلال دورة من دور واحد، إضافة إلى مقترحات من اللجنة المشكلة بشأن القسم الثالث لم يتم اعتمادها، وسيتم الإعلان النهائي لتسمية المجموعات عقب الانتهاء من ملحق الترقي. وصعدت فرق إف سي مصر وطنطا وأسوان لدوري الأضواء والشهرة الدوري