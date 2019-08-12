رياضة

تعرف على موعد انطلاق دوري القسم الثاني

تحرير:أحمد بركات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حددت لجنة مسابقات أندية القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز "ب"، على أن تنتهى المسابقة يوم 22 أبريل المقبل، وقرر اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقًا، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12 فريقا، على أن يهبط في نهاية الموسم أربع فرق من كل مجموعة بإجمالى 12 فريقا، ويصعد بدلا منهم أوائل مجموعات دوري القسم الثالث.
وأعلن أول أمس السبت عن الشكل النهائي لمسابقة القسم الثاني، وآلية صعود أربع فرق من خلال دورة من دور واحد، إضافة إلى مقترحات من اللجنة المشكلة بشأن القسم الثالث لم يتم اعتمادها، وسيتم الإعلان النهائي لتسمية المجموعات عقب الانتهاء من ملحق الترقي. وصعدت فرق إف سي مصر وطنطا وأسوان لدوري الأضواء والشهرة الدوري
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اسلام -محارب (3)

الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (11)

منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
نيمار ‎ (4)

محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
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اتحاد-الكرة

خطوة جديدة من «فيفا» بشأن اللجنة المؤقتة للجبلاية

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستقوم بزيارة جديدة لمقر الجبلاية يوم 20 أغسطس الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، فجر اليوم الأحد، إن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستقوم بالزيارة من أجل وضع تصور نهائي لموقف اتحاد الكرة واعتماد تشكيل لجنة مؤقتة رسميا، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتابع المصدر أن جمال محمد علي، مدرب منتخب الشباب السابق، مرشح للانضمام إلى اللجنة.
اتحاد-الكرة

عثمان: الاعتداء على الحكام مصيره الشطب والقمة بأجانب

أبدى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، سعادته البالغة بتولي منصب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الموسم الجديد، وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية، بأن هناك تشديدات على جميع عناصر اللعبة من بداية الموسم الجديد. ويعلن عن التشكيل الكامل للجنة الحكام عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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