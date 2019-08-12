تطورات أزمة أحمد عز وزينة.. الفنان أدلى بأقواله

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

أحمد عز وزينة

يبدو أن مشكلة مشاجرة الفنان أحمد عز والفنانة زينة في طريقها لمزيد من التأزم، حيث حضر أحمد عز اليوم الإثنين، إلى النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في الواقعة التي شهدها أحد الكافيهات بمراسي بالساحل الشمالي، وذلك في حضور محاميه عمر عبدالرحمن، وذلك بعدما تلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات. وانتهت منذ قليل النيابة العامة من سماع أقوال الفنان أحمد عز في بلاغه ضد زينة وشقيقتها وشقيقها، وغادر الفنان مقر النيابة بعدما أدلى بأقواله.

ومن جانبه، أكد عمر عبدالرحمن محامي الفنان أحمد عز أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، مضيفا أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت