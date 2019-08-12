محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

وكان نيمار حديث الصحافة الإسبانية، حيث كشف التقارير أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب طلبات إدارة النادي الباريسي. ومن جانبه يضع برشلونة آمالا عريضة على نيمار في الضغط على إدارة ناديه للوصول لاتفاق خلال موسم الانتقالات الصيفية