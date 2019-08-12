رياضة

منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف. ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، صاحب المركز الرابع
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اسلام -محارب (3)

الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
نيمار ‎ (4)

محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
اتحاد-الكرة

تعرف على موعد انطلاق دوري القسم الثاني

حددت لجنة مسابقات أندية القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز "ب"، على أن تنتهى المسابقة يوم 22 أبريل المقبل، وقرر اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقًا، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12 فريقا، على أن يهبط في نهاية الموسم أربع فرق من كل مجموعة بإجمالى 12 فريقا، ويصعد بدلا منهم أوائل مجموعات دوري القسم الثالث.
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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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منتخب الناشئين يسقط أمام فرنسا في مونديال اليد

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة 24- 28، في مباراته الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال اليد المقام حاليا في مقدونيا، الشوط الأول جاء متقارب المستوى من جانب المنتخبين، لكن لاعبي فرنسا نجحوا في إنهائه لصالحهم بنتيجة 14- 12. في الشوط الثاني قدم ناشئو مصر عرضًا قويًّا واستطاعوا تضييق الفارق إلى 17-16، وكان في مقدور اللاعبين التعادل والتقدم أكثر من مرة، لكن أداء اللاعبين اتسم بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات، بخلاف الأخطاء العكسية التي احتسبت ضد مهاجمي منتخب الناشئين.
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بعد إخفاق كرة القدم.. منتخب اليد رجال رفعوا اسم مصر

في الوقت الذي ساند فيه الجميع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا على أرض الفراعنة، فإن الجماهير تعرضت لصدمة شديدة بعد الخروج بشكل مهين بالسقوط أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة.. الجماهير المصرية دون أن تشعر وجدت ضالتها في شباب كرة اليد، الذين فرضوا أنفسهم ليس على المستوى المحلي أو القاري بل على الساحة العالمية، بتحقيق برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في إسبانيا، بالفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة (31- 24) بعد مشوار طويل وشاق للغاية.
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مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
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