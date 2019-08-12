الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

تحرير:أحمد محمد ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

إسلام محارب

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عن انتقال إسلام محارب لصفوف الفريق الساحلي، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتـر" صورة اللاعب بقميص الفريق وكتبت عليها "إسلام محارب جناح الأهلي ينتقل للجونة بصفة نهائية". وكان نادي الجونة قد أعلن منذ قليل عبر صفحته الرسمية عبر تويتر عن انضمام عمرو