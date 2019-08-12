«القومى للمرأة»: 3 شكاوى تحرش في أول أيام العيد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

التحرش

أعلن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، تلقيه خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الاسكندرية، وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وفى محافظة القاهرة، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش فى السوق، وحررت محضر وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات فى النيابة العامة من خلال محام متطوع. وتلقى المكتب اتصال من سيدة في محافظة الاسكندرية، تعرضت للتحرش اللفظى وتمت إفادتها بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر فى أقرب قسم شرطة والتواصل