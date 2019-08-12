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«القومى للمرأة»: 3 شكاوى تحرش في أول أيام العيد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
التحرش
التحرش
أعلن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، تلقيه خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الاسكندرية، وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وفى محافظة القاهرة، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش فى السوق، وحررت محضر وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات فى النيابة العامة من خلال محام متطوع. وتلقى المكتب اتصال من سيدة في محافظة الاسكندرية، تعرضت للتحرش اللفظى وتمت إفادتها بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر فى أقرب قسم شرطة والتواصل
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الوقوف بعرفة

5 وفيات ومشكلة.. الحج السياحي بدون مخالفات حتى الآن

قال مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى حتى الآن، موضحا أنه تم تسكين حجاج السياحة في كافة المخيمات. موضحا في تصريح من مقر بعثة الحج السياحي في مشعر منى، أن مشكلة وحيدة فقط وهي محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى في مخيم 19 التابع لإحدى الشركات السياحية، لكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة، مضيفا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وجهت باستمرار توفير الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة للحجاج.
تنسيق الجامعات

إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

سعره 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من دواء للسرطان «مغشوش»

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج أورام السرطان، يسمى "zytiga 500 mg tab"، ودعت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة، مشيرة في منشور جديد، إلى أنه "إلحاقا للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab»، فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا".
جامعة-القاهرة

بنظام الساعات.. برامج دراسية جديدة في جامعة القاهرة

في سابقه هى الأولى أعلنت جامعة القاهرة متمثلة في رئيسها الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة على أن تبدأ بهذا النظام في العام الجامعي 2019/2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، كما أن هذه البرامج تم استحداثها وتطويرها بمختلف الكليات، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا بواقع 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا، بما يتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
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محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
خرفان-واضحى-العيد (1)

بهذه الطريقة تعرف على الماشية البلدي من المستوردة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي تلك اللحظات الأخيرة التى يبحث فيها الأهالي عن أضحية جيدة، تصلح لإطعام الفقراء، وكذلك إطعام الأهل والأسرة منها، خاصة بعد أن انتشرت خلال السنوات الماضية رؤوس ماشية مستوردة، ذات رائحة كريهة، ومذاقها يختلف تماما عن الماشية البلدي. "التحرير" تواصلت مع عدد من المختصين لتقديم بعض النصائح والإرشادات للأهالي، لمعرفة كيفية اختيار أضحية العيد، والتعرف على ما إذا كانت بلدية أو مستوردة، وكذلك معرفة عمر الماشية، وهل هناك أي أضرار قد تلحق بمن يقومون بالذبح خارج السلخانة أم لا؟
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