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إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
وفيما يتعلق بالتحويل "غير المناظر" فإنه يتم من خلال استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط. وأكد أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، ضرورة
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الوقوف بعرفة

5 وفيات ومشكلة.. الحج السياحي بدون مخالفات حتى الآن

قال مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى حتى الآن، موضحا أنه تم تسكين حجاج السياحة في كافة المخيمات. موضحا في تصريح من مقر بعثة الحج السياحي في مشعر منى، أن مشكلة وحيدة فقط وهي محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى في مخيم 19 التابع لإحدى الشركات السياحية، لكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة، مضيفا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وجهت باستمرار توفير الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة للحجاج.
تحرش (5)

«القومى للمرأة»: 3 شكاوى تحرش في أول أيام العيد

أعلن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، تلقيه خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الاسكندرية، وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

سعره 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من دواء للسرطان «مغشوش»

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج أورام السرطان، يسمى "zytiga 500 mg tab"، ودعت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة، مشيرة في منشور جديد، إلى أنه "إلحاقا للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab»، فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا".
جامعة-القاهرة

بنظام الساعات.. برامج دراسية جديدة في جامعة القاهرة

في سابقه هى الأولى أعلنت جامعة القاهرة متمثلة في رئيسها الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة على أن تبدأ بهذا النظام في العام الجامعي 2019/2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، كما أن هذه البرامج تم استحداثها وتطويرها بمختلف الكليات، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا بواقع 280 لائحة وبرنامجا دراسيا مستحدثا، بما يتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
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تقديم-فى مكتب-التنسيق (1)

اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.
طارق-شوقى

8 ضوابط لتحويل الطلاب بين «التعليم» والأزهر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسي 2019/2020، وذلك في الفترة الزمنية من 1 أغسطس 2019 حتى 1 سبتمبر 2019. ونصت الضوابط على "اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2019/2020 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي للعام 2019/2020 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول للمدرسة المطلوب التحويل لها".
مكتب التنسيق - أرشيفية

المرحلة الثانية للتنسيق.. 78.05% للعلمي و68.05% أدبي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%. وأعلنت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة 229 ألفا و978 طالبا، بواقع 175 ألفا و673 طالبا بالشعبة العلمية، و54 ألفا و305 طلاب بالشعبة الأدبية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تنسيق الثانوية.. أماكن شاغرة بهندسة وألسن لطلاب علمي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
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