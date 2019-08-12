إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

تنسيق الجامعات

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

وفيما يتعلق بالتحويل "غير المناظر" فإنه يتم من خلال استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط. وأكد أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، ضرورة