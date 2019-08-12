اعتراض وطرد وضرب.. شاب يشعل النار في والده بسبب فتاة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

صورة تعبيرية

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران في والده، لنشوب مشادة بينهما بسبب اعتراض الأب على وجود فتاة بصحبة نجله بشقة سكنهم، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الشهود، إذ تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بالواقعة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن المتهم يدعي "أ . م. ه. " 37 سنة، عاطل، سكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على جسد والده، ثم أشعل النيران فيه، عقب مشادة كلامية حدثت بينهما، تطورت بتعدي الأب على نجله بالضرب. وكشف