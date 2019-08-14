صداع وبكتيريا وقشرة.. تجنب النوم وشعرك مبلل

حاول قدر الإمكان ألا تنام وشعرك رطب، ويمكنك استخدام مجفف أو قماشة من القطن وقم بالضغط على شعرك بلطف حتى تمتص الماء جيدًا، وذلك منعًا لحدوث تلف في الشعر.

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مشكلات الشعر الرطب

توجد العديد من المقولات التي كنا نرددها دائمًا، على سبيل المثال "الشعر زينة البنت"، ليست هذه مجرد خرافة، ولكن بالفعل يكتمل مظهر أي شخص في العالم عند العناية بالشعر، ولكن مع الحياة السريعة، توجد بعض العادات السيئة التي نفعلها وتؤدي إلى تلف الشعر بشكل ملحوظ، على سبيل المثال استخدام منتجات عناية بالشعر مجهولة المصدر، أو الصبغات المتكررة، وغيرها من الأشياء المؤذية التي نفعلها بشعرنا، ومن بينها الاستحمام والنوم بشعر رطب دون تجفيفه بشكل سليم، حسبما ذكر موقع "dailyhealthpost"

إذا وجدت نفسك تنام بشعر رطب بشكل يومي، عليك أن تتفهم جيدًا خطورة ذلك على شعرك، فمن المؤكد إنك ستستيقظ مع نزلات برد أو انفلونزا إذا لم يكن شعرك جافًا أثناء النوم، لأنها تنتج عن تراكم الفيروسات، وليس بسبب الحرارة أو الشعر الرطب، ولكن هناك عواقب أخرى لهذه الممارسة الشائعة، تتمثل في تلف الشعر، ولكن الآثار