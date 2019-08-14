صداع وبكتيريا وقشرة.. تجنب النوم وشعرك مبلل

حاول قدر الإمكان ألا تنام وشعرك رطب، ويمكنك استخدام مجفف أو قماشة من القطن وقم بالضغط على شعرك بلطف حتى تمتص الماء جيدًا، وذلك منعًا لحدوث تلف في الشعر.
توجد العديد من المقولات التي كنا نرددها دائمًا، على سبيل المثال "الشعر زينة البنت"، ليست هذه مجرد خرافة، ولكن بالفعل يكتمل مظهر أي شخص في العالم عند العناية بالشعر، ولكن مع الحياة السريعة، توجد بعض العادات السيئة التي نفعلها وتؤدي إلى تلف الشعر بشكل ملحوظ، على سبيل المثال استخدام منتجات عناية بالشعر مجهولة المصدر، أو الصبغات المتكررة، وغيرها من الأشياء المؤذية التي نفعلها بشعرنا، ومن بينها الاستحمام والنوم بشعر رطب دون تجفيفه بشكل سليم، حسبما ذكر موقع "dailyhealthpost"
إذا وجدت نفسك تنام بشعر رطب بشكل يومي، عليك أن تتفهم جيدًا خطورة ذلك على شعرك، فمن المؤكد إنك ستستيقظ مع نزلات برد أو انفلونزا إذا لم يكن شعرك جافًا أثناء النوم، لأنها تنتج عن تراكم الفيروسات، وليس بسبب الحرارة أو الشعر الرطب، ولكن هناك عواقب أخرى لهذه الممارسة الشائعة، تتمثل في تلف الشعر، ولكن الآثار
إذا وجدت نفسك تنام بشعر رطب بشكل يومي، عليك أن تتفهم جيدًا خطورة ذلك على شعرك، فمن المؤكد إنك ستستيقظ مع نزلات برد أو انفلونزا إذا لم يكن شعرك جافًا أثناء النوم، لأنها تنتج عن تراكم الفيروسات، وليس بسبب الحرارة أو الشعر الرطب، ولكن هناك عواقب أخرى لهذه الممارسة الشائعة، تتمثل في تلف الشعر، ولكن الآثار الأكثر إثارة للدهشة تؤثر على بشرتك وجسمك، وما يلي بعض من الآثار السلبية التي يتسبب فيها الشعر الرطب:
1-تكسر الشعر
يكون الشعر في أضعف حالاته عندما يكون رطبًا، كما إنه يتيمز بإنه يحتوي على مسام، ويمكن أن يصبح 45% من وزنه ماء، بمعنى آخر يمتص الماء بشكل كبير مما يجعل البصيلات تحتوي على نسبة عالية منه، وبالتالي أثناء النوم يتعرض شعرك للتكسر بشكل كبير، ويؤثر ذلك بشكل سلبي على النسيج الكلي ويصبح من الصعب أن ينمو، وبالنسبة لنهايات الشعر فقد تصبح مجعدة، ولعدم التعرض لهذه الحالة، عليك بعدم الإفراط في استخدام الزيوت، إضافة إلى المعالجة المستمرة للشعر من خلال الماسكات الطبيعية، واتباع نظام غذائي صحي غني بعدة معادن هامة تعمل على زيادة نمو الشعر، وحمايته من التلف.
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2-تشابك الشعر
عندما يكون الشعر رطبًا، يصبح أكثر عرضة للتشابك، وفي الصباح ستواجه تحدي كبير للتخلص من هذه العقد، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى كسر الشعر، فالعديد من النساء لايقمن بتمشيط شعرهن بعد الاستحمام مباشرة، لأنه يقال إن ذلك يؤدي إلى تكسير في الشعر، ولكن الحل بسيط، يمكنك استخدام مشط واسع الأسنان، وتجفيف شعرك من خلال استخدام منشفة.
3-قشرة الرأس
يمكن أن يكون سبب قشرة الرأس فروة الرأس الجافة أو الأكزيما أو الصدفية أو الفطريات، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب النوم مع الشعر الرطب، حيث تزدهر الفطريات في الأماكن الرطبة، مما يؤدي إلى زيادة الحكة وخاصة في الليل.
4-الباكتيريا
تمامًا كما في حالة الفطريات ، يمكن للبكتيريا والعفن الموجود عادة في فروة رأسك أن تزداد في بيئة رطبة، مما يؤدي إلى فروة غير مستقرة، تؤدي إلى تساقط الشعر على المدى الطويل.
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5-الصداع
إذا بدأت البكتيريا في النمو على فروة رأسك ، فسيقوم جسمك بشكل طبيعي بزيادة تدفق الدم إلى الجلد، وبالتالي فإن زيادة الضغط يمكن أن يؤدي إلى صداع، فلا أحد يريد أن يبدأ يومه بهذه الطريقة وخاصة عند الذهاب إلى العمل في وقت مبكر.
ما يلي بعض من الطرق التي يمكن أن تضعها في الاعتبار لتقليل مثل هذه المشكلات، وللحفاظ على شعرك في حالة صحية جيدة:
1-تجفيف شعرك جيدًا بمجرد مغادرة الحمام
2-حاول قدر الإمكان ألا تنام وشعرك رطب، ويمكنك استخدام مجفف أو استخدام قماشة من القطن وقم بالضغط على شعرك بلطف حتى تمتص الماء جيدًا.
3-لا تترك الشعر ملفوفًا بمنشفة عند النوم. القيام بذلك يزيد من فرص تطوير نمو الفطريات.
4-لا تقم بلف شعرك بإحكام أو في كعكة، حتى تتيح لشعرك وفروة رأسك فرصة لتجف أثناء النوم.
5-حاول الاستحمام في وقت مبكر من المساء لمنح شعرك فرصة ليجف قبل النوم.
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