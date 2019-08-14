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صداع وبكتيريا وقشرة.. تجنب النوم وشعرك مبلل

حاول قدر الإمكان ألا تنام وشعرك رطب، ويمكنك استخدام مجفف أو قماشة من القطن وقم بالضغط على شعرك بلطف حتى تمتص الماء جيدًا، وذلك منعًا لحدوث تلف في الشعر.
تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مشكلات الشعر الرطب
مشكلات الشعر الرطب
توجد العديد من المقولات التي كنا نرددها دائمًا، على سبيل المثال "الشعر زينة البنت"، ليست هذه مجرد خرافة، ولكن بالفعل يكتمل مظهر أي شخص في العالم عند العناية بالشعر، ولكن مع الحياة السريعة، توجد بعض العادات السيئة التي نفعلها وتؤدي إلى تلف الشعر بشكل ملحوظ، على سبيل المثال استخدام منتجات عناية بالشعر مجهولة المصدر، أو الصبغات المتكررة، وغيرها من الأشياء المؤذية التي نفعلها بشعرنا، ومن بينها الاستحمام والنوم بشعر رطب دون تجفيفه بشكل سليم، حسبما ذكر موقع "dailyhealthpost"
إذا وجدت نفسك تنام بشعر رطب بشكل يومي، عليك أن تتفهم جيدًا خطورة ذلك على شعرك، فمن المؤكد إنك ستستيقظ مع نزلات برد أو انفلونزا إذا لم يكن شعرك جافًا أثناء النوم، لأنها تنتج عن تراكم الفيروسات، وليس بسبب الحرارة أو الشعر الرطب، ولكن هناك عواقب أخرى لهذه الممارسة الشائعة، تتمثل في تلف الشعر، ولكن الآثار
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استغلي إجازة العيد واعتني ببشرتك بـ10 حيل بسيطة

الصيف يحتاج لعناية خاصة بالبشرة والشعر، حيث درجات الحرارة المرتفعة التي تؤدي للعرق الزائد والتعرض لأشعة الشمس التي تسبب التصبغات والبقع وتكون السبب الأساسي في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، ومع إجازة عيد الأضحى يمكنك تطبيق مجموعة من المسكات التي تساعدك في التخلص من مشاكل الجفاف والاحمرار، في السطور التالية نساعدك في التعرف على روتين خاص للعناية بالبشرة في العيد وتقديم مجموعة من النصائح للعناية بجمال بشرتك في الصيف، مع بعض العادات التي يجب على الفتيات تجنبها خلال فصل الصيف للابتعاد عن مشاكل البشرة.
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أفكار تساعدك على تصميم مدخل أمامي في منزلك

المدخل الجانبي في المنزل مهم للغاية، على الرغم أن الكثير من الأشخاص لا يهتمون به، حيث يساعد في الحفاظ على تنظيم منزلك مع حمايته من الأوساخ من الأماكن الخارجية الرائعة. وتنظيم هذا المدخل ليس أمرا سهلا، بل يحتاج إلى مجموعة من الخطوات واستغلال المساحة جيدا، وذلك للحفاظ على الأشياء نظيفة ومرتبة فيما بعد، وإذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، فهناك بعض الأفكار الرائعة لمختلف المساحات والأحجام والأنماط التي يمكن تطبيقها، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع The Spruce.
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المياه والنوم.. 4 أسرار للعناية بالبشرة في الخمسينات

أكثر ما يشغل الفتيات في سن صغير أن يظهرن في شكل لائق ومنمق منذ الصغر، ولكن لكل فئة عمرية مذاقها الخاص، ففي العشرينات تكون الفتاة في أبهى عصورها وتتمتع ببشرة نضرة وصحية بشكل كبير، مع مظهر مناسب للجسم، وعند التقدم في العمر قليلا ستجدين أن بشرتك تحتاج إلى رعاية مختلفة، على سبيل المثال يجب اختيار منتجات ميك أب لا تحتوي على مواد كيميائية، ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، وسيعود عليك بحالة مزاجية جيدة، حيث تظلين تستمعين بمظهر عشريني على المدى الطويل، نقلا عن "recentlyheard.com".
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اكسري الروتين وجددي شكل شعرك في العيد

العناية بالشعر من الأمور المهمة التي يجب أن تسعى لها كل فتاة، ففي الأعياد تفكر كل سيدة في تنظيف المنزل والقيام ببعض التغييرات به، مثل شراء مفروشات جديدة أو ستائر، لكن تهمل دائما السيدات التفكير في العناية بجمالهن، فمع اقتراب عيد الأضحى عليكِ إجراء بعض التغيرات في مظهرك حتى تشعري بالتجديد وتتخلصي من الملل الذي يسيطر عليكِ، تسريحة شعر جديدة أو لون جديد أو روتين لعناية يجعل شعرك صحيا وقويا، يجعلك تشعرين بالسعادة، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على شعر قوي قبل العيد.
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