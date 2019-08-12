شنايدر يودع الساحرة المستديرة بشكل نهائى

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

شنايدر مع الغرافة القطرى

أعلن الهولندى ويسلي شنايدر لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق اليوم الإثنين اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى، بعدما اختتم مسيرته الكروية فى فريق الغرافة القطرى الذى انضم إليه فى يناير الماضى، حيث شارك فى 21 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5 أخرى. وقال شنايدر في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين: "لقد قررت الاعتزال بشكل نهائي، وسأنضم إلى العمل الإداري في نادي أوتريخت ولن أعود للملاعب من جديد". وواصل: "شعوري نحو المدينة رائع، والآن بعد توقفي عن لعب كرة القدم، أريد أن يكون لدي مكان جميل لأشارك فيه ذكرياتي".

وجاء قرار شنايدر، بعد أسابيع من انتهاء عقده مع فريق الغرافة القطري، الذي لعب معه منذ بداية الموسم الماضي. ويمتلك اللاعب الهولندى صاحب الـ35 عاما تاريخا حافلا من الإنجازات مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ شنايدر مشواره الكروى مع أياكس الهولندى قبل أن يرحل إلى ريال مدريد ومن ثم إلى إنتر ميلان الذى حقق معه