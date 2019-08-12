رياضة

شنايدر يودع الساحرة المستديرة بشكل نهائى

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
شنايدر مع الغرافة القطرى
شنايدر مع الغرافة القطرى
أعلن الهولندى ويسلي شنايدر لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق اليوم الإثنين اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى، بعدما اختتم مسيرته الكروية فى فريق الغرافة القطرى الذى انضم إليه فى يناير الماضى، حيث شارك فى 21 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5 أخرى. وقال شنايدر في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين: "لقد قررت الاعتزال بشكل نهائي، وسأنضم إلى العمل الإداري في نادي أوتريخت ولن أعود للملاعب من جديد". وواصل: "شعوري نحو المدينة رائع، والآن بعد توقفي عن لعب كرة القدم، أريد أن يكون لدي مكان جميل لأشارك فيه ذكرياتي".
وجاء قرار شنايدر، بعد أسابيع من انتهاء عقده مع فريق الغرافة القطري، الذي لعب معه منذ بداية الموسم الماضي. ويمتلك اللاعب الهولندى صاحب الـ35 عاما تاريخا حافلا من الإنجازات مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ شنايدر مشواره الكروى مع أياكس الهولندى قبل أن يرحل إلى ريال مدريد ومن ثم إلى إنتر ميلان الذى حقق معه
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مونديال اليد للناشئين..تعرف على منافس مصر بدور الـ16

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين مع نظيره المنتخب السلوفيني فى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا وذلك بعد خسارة المنتخب السلوفيني أمام المنتخب النرويجى بنتيجة 34- 25 فى ختام مواجهات دور المجموعات بالمجموعة الأولى، لتحتل النرويج المركز الثالث، بينما جاء المنتخب السلوفيني في المركز الرابع ليلتقي مع المنتخب الوطني متصدر المجموعة الثانية، بعد تعادل فرنسا مع السويد 32- 32. وأنهى المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 دور المجموعات متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك بعد الفوز على المجر بنتيجة 31- 24 فى ختام الدور الأول.
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الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
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منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
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وكيل جاريث بيل ينتقد زيدان ويكشف سبب الأزمة

وجه جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، حيث قال بارنيت، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق" وتأتي تلك التصريحات للتأكيد على العلاقة السيئة بين زيدان وجاريث بيل منذ تولي المدرب الفرنسي تدريب الفريق الملكي، حيث ألمح زيدان أكثر من مرة إلى عدم حاجته لوجود بيل في الفريق.
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بيل يقترب من الرحيل إلى الدوري الصيني

بات النجم الويلزي جاريث بيل قريبًا للغاية من الانتقال المفاجئ إلى الدوري الصيني، ودخل النجم الويلزي في محادثات مغلقة مع فريق جيانجسو سونينج الصيني على مدى الـ24 ساعة الماضية، تمهيدًا لصفقة ستمنح النجم الويلزي أجرا أسبوعيا يصل إلى مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي الصيني في إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيغلق سوق الانتقالات في الصين مساء يوم الأبعاء المقبل، ويبحث النادي الصيني عن تقديم عقد لبيل البالغ من العمر 30 عامًا يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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