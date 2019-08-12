5 وفيات ومشكلة.. الحج السياحي بدون مخالفات حتى الآن

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

الحجاج

قال مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى حتى الآن، موضحا أنه تم تسكين حجاج السياحة في كافة المخيمات. موضحا في تصريح من مقر بعثة الحج السياحي في مشعر منى، أن مشكلة وحيدة فقط وهي محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى في مخيم 19 التابع لإحدى الشركات السياحية، لكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة، مضيفا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وجهت باستمرار توفير الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة للحجاج.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات بين حجاج السياحة؛ و14 حالة مرضية، منوهاً بأن جميع المرضى أتموا الوقوف على عرفات بسيارات إسعاف مجهزة؛ بمعاونة الجانب السعودي. وأضاف أن الجميع يعمل من أجل خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن المفتشين التابعين لبعثة الحج السياحى يعملون من أجل إزالة أي عقبات أو مشكلات قد