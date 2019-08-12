انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

انفجار بغداد

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.

ونقلت وكالة سبوتنيك، مصادر أمنية ومحلية في بغداد، بأن الانفجار نتج عن انفجار "كدس للعتاد"، ما أسفر عن انطلاق قذائف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة ببغداد، منها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر الحكومة، وهو ما يفسر بيان السفارة الأمريكية. وتتكرر حوادث الانفجارات في "أكداس العتاد" لفصائل الحشد الشعبي،