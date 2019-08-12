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خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
انفجار نووي
انفجار نووي
اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
ووقع الحادث الخميس الماضي، في منشأة عسكرية بمنطقة القطب الشمالي، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي، علما بأن الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي. وصرح المسؤول في الدفاع المدني المحلي، فالنتين ماجوميدوف، لوكالة أنباء تاس، بأن مستوى الإشعاع ارتفع إلى 2،0 ميكروسيفيرت
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بوريس-جونسون (2)

لماذا لا يخشى الاتحاد الأوروبي تهديدات جونسون؟

منذ أن بدأت بريطانيا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست، ويحاول رئيس وزرائها بوريس جونسون، تخويف أوروبا لمنحه اتفاقا أفضل. لكنه لم يكن بارعا في ذلك، فخلال حملته الانتخابية للحصول على مقعد تيريزا ماي، قال جونسون إنه إذا فاز، فسوف يكثف الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعتمد جونسون في هذه الاستراتيجية على فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيثير الفوضى ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية أيضا، وهو ما قد يدفع أوروبا للتراجع في نهاية المطاف وتعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع ماي العام الماضي.
مطار-هونغ-كونغ (1)

مظاهرات في مطار هونج كونج.. وإلغاء جميع الرحلات

بسبب تظاهرة في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين بها 5 آلاف شخص، أعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، والرحلات التي في طريقها بالفعل إلى المطار، وأكدت سلطات المطار في بيان لها، منذ قليل، أن هذا القرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار «هونج كونج» المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.
مقتل- عسكريين- كولومبيين

مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
الشرطة-البريطانية (2)

غلق منتجع سياحي بانجلترا لظهور أعراض مرضية على رواده

أعلنت الشرطة الإنجليزية أنه تم إغلاق منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي، لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء، كما فرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة. وقالت الشرطة الإنجليزية، إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، مؤكدة أنه يجري تحقيًقا موسعًا في الحادث، وذلك بحسب "موقع سكاي نيوز عربية".
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قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
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