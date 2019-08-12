خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

انفجار نووي

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.

ووقع الحادث الخميس الماضي، في منشأة عسكرية بمنطقة القطب الشمالي، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي، علما بأن الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي. وصرح المسؤول في الدفاع المدني المحلي، فالنتين ماجوميدوف، لوكالة أنباء تاس، بأن مستوى الإشعاع ارتفع إلى 2،0 ميكروسيفيرت