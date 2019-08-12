النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

أحمد عز وزينة

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.

وأكد عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، مضيفا أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع. وأشار محامي أحمد عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه