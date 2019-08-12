جريمة

النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.
وأكد عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، مضيفا أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع.  وأشار محامي أحمد عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه
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حريق-قطار-اسوان

بسبب الحر.. حريق محدود في قطار بشبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، على حريق محدود شب بجرار قطار المرج شبين القناطر عند محطة منية شبين القناطر، دون خسائر بشرية حيث تم الدفع بفرق الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة دخان بجرار القطار المتجه من المرج لمحطة شبين القناطر وتوقف القطار.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

وفاة طفلين.. 5 حالات غرق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم اليوم الإثنين، إنقاذ ثلاث حالات غرق تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، بالإضافة إلى غرق طفلين، نقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لطفلين مقيمين بدائرة مركز الحامول، بالإضافة إلى إنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، لتلقي العلاج اللازم في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
اشعال النار

اعتراض وطرد وضرب.. شاب يشعل النار في والده بسبب فتاة

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران في والده، لنشوب مشادة بينهما بسبب اعتراض الأب على وجود فتاة بصحبة نجله بشقة سكنهم، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الشهود، إذ تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بالواقعة.
انقلاب-سيارة

انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة في ترعة بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بإصابات بالغة وكسور متفرقة بسبب حادث انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة على طريق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة قرية كفر الترعة القديم التابعة لدائرة المركز، وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لانتشالهم وتوصيلهم إلى مستشفى شربين المركزي.
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مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
طعن-بالسكين

عاطل يقتل نجل خالته في شبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

طعن عاطل نجل خالته بسكين في شبرا الخيمة فسقط غارقا في دمائه ولقى مصرعه على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المدعو "خالد. ا. ا- 49 عاما- حداد مسلح ومقيم بشارع الشنيش- بهتيم، بدائرة القسم" بوفاة نجله "عبد الرحمن" 16 عاما، حاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم طرف والدته المنفصل عنها بناحية عزبة القطاوى- بهتيم بدائرة القسم، على يد نجل خالته.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
مشاجرة - أرشيفية

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بالبحيرة

?لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنان من أقاربها في مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة الحكومة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأصيبت السيدة أثناء زيارتها لشقيقها فنشبت مشاجرة بين أبناء عمها وشقيقها وقام أحد أقاربها بضربها بالعصى على رأسها ففارقت الحياة، وانتقلت قوات من مباحث مركز الشرطة ومديرية أمن البحيرة لمكان المشاجرة وجارٍ ضبط المتسببين وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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