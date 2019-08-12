مونديال اليد للناشئين..تعرف على منافس مصر بدور الـ16

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

منتخب ناشئين اليد

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين مع نظيره المنتخب السلوفيني فى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا وذلك بعد خسارة المنتخب السلوفيني أمام المنتخب النرويجى بنتيجة 34- 25 فى ختام مواجهات دور المجموعات بالمجموعة الأولى، لتحتل النرويج المركز الثالث، بينما جاء المنتخب السلوفيني في المركز الرابع ليلتقي مع المنتخب الوطني متصدر المجموعة الثانية، بعد تعادل فرنسا مع السويد 32- 32. وأنهى المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 دور المجموعات متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك بعد الفوز على المجر بنتيجة 31- 24 فى ختام الدور الأول.

وتأهل منتخب سلوفينيا إلى دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، كرابع للمجموعة الأولى وذلك بعد خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 34- 25، حيث كان يحتاج للفوز للهروب من مواجهة مصر متصدرًا للمجموعة الثانية. ومن المقرر أن تقام المواجهة بين منتخبى مصر وسلوفينيا في الثانية والنصف ظهر الأربعاء المقبل،

وتأهل منتخب سلوفينيا إلى دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، كرابع للمجموعة الأولى وذلك بعد خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 34- 25، حيث كان يحتاج للفوز للهروب من مواجهة مصر متصدرًا للمجموعة الثانية.



ومن المقرر أن تقام المواجهة بين منتخبى مصر وسلوفينيا في الثانية والنصف ظهر الأربعاء المقبل، ويذاع اللقاء عبر قناة تايم سبورت، كما ينقلها الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني.



وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعبي المنتخب المصري للناشئين والطاقم الفنى وذلك بعد تصدر المنتخب لمجموعته والصعود إلى دور الـ16، بعد الفوز على منتخب المجر، وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبي المنتخب المصري بمونديال اليد، وتقديمهم لمباريات عالية المستوى تعكس تقدم كرة اليد المصرية وتطورها على مستوى المنافسات الدولية.