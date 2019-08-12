رياضة

مونديال اليد للناشئين..تعرف على منافس مصر بدور الـ16

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
منتخب ناشئين اليد
منتخب ناشئين اليد
يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين مع نظيره المنتخب السلوفيني فى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا وذلك بعد خسارة المنتخب السلوفيني أمام المنتخب النرويجى بنتيجة 34- 25 فى ختام مواجهات دور المجموعات بالمجموعة الأولى، لتحتل النرويج المركز الثالث، بينما جاء المنتخب السلوفيني في المركز الرابع ليلتقي مع المنتخب الوطني متصدر المجموعة الثانية، بعد تعادل فرنسا مع السويد 32- 32. وأنهى المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 دور المجموعات متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك بعد الفوز على المجر بنتيجة 31- 24 فى ختام الدور الأول.
وتأهل منتخب سلوفينيا إلى دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، كرابع للمجموعة الأولى وذلك بعد خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 34- 25، حيث كان يحتاج للفوز للهروب من مواجهة مصر متصدرًا للمجموعة الثانية. ومن المقرر أن تقام المواجهة بين منتخبى مصر وسلوفينيا في الثانية والنصف ظهر الأربعاء المقبل،
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شنايدر يودع الساحرة المستديرة بشكل نهائى

أعلن الهولندى ويسلي شنايدر لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق اليوم الإثنين اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى، بعدما اختتم مسيرته الكروية فى فريق الغرافة القطرى الذى انضم إليه فى يناير الماضى، حيث شارك فى 21 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5 أخرى. وقال شنايدر في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين: "لقد قررت الاعتزال بشكل نهائي، وسأنضم إلى العمل الإداري في نادي أوتريخت ولن أعود للملاعب من جديد". وواصل: "شعوري نحو المدينة رائع، والآن بعد توقفي عن لعب كرة القدم، أريد أن يكون لدي مكان جميل لأشارك فيه ذكرياتي".
اسلام -محارب (3)

الأهلي يوافق على بيع إسلام محارب للجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال اللاعب إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي. وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين، والتفاصيل الخاصة بكلا اللاعبين اللذين فضلا اللعب للجونة رغم تلقيهما عروضًا من أكثر من نادٍ آخر. وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (11)

منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
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منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (11)

منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تصدر المجموعة الثانية في بطولة العالم المقامة حاليًّا في مقدونيا، بعد تعادل فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الأخيرة، حيث رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي وصافة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما تصدرت مصر الترتيب بـ8 نقاط. وتغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، واحتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم الصين تايبيه في المركز الخامس بنقطتين، ومنتخب كندا في المركز السادس بدون نقاط.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (8)

منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (5)

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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