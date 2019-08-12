وفاة طفلين.. 5 حالات غرق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

البحث عن غريق- أرشيفية

شهد مصيف بلطيم اليوم الإثنين، إنقاذ ثلاث حالات غرق تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، بالإضافة إلى غرق طفلين، نقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لطفلين مقيمين بدائرة مركز الحامول، بالإضافة إلى إنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، لتلقي العلاج اللازم في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وعلى الفور، انتقل فريق من البحث الجنائى والأمن العام والإنقاذ إلى موقع البلاغ، حيث جرى سحب جثة أحد الطفلين من شاطئ النرجس التابع لمدينة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد رمضان عبدالجواد"، 14 عاما، يقيم بقرية 43 التابعة للوحدة المحلية لقرية الخاشعة، بينما تم انتشال الجثة الأخرى بعدها بعدة دقائق