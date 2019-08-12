«مصر للطيران» تقرر تعليق رحلاتها إلى هونج كونج

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

طائرات مصر للطيران

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وذلك لحين إشعار آخر. وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، مشيرا إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.

وطالب المصدر، الركاب المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات الشركة المعروف بـ call Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل. وأعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي