بسبب الحر.. حريق محدود في قطار بشبين القناطر

تحرير:هيثم بطاح ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

حريق القطار - أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، على حريق محدود شب بجرار قطار المرج شبين القناطر عند محطة منية شبين القناطر، دون خسائر بشرية حيث تم الدفع بفرق الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة دخان بجرار القطار المتجه من المرج لمحطة شبين القناطر وتوقف القطار.