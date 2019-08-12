أحمد وزينب رجعوا تاني.. لعبة «بايخة» لحصد المشاهدات والأموال

خدعة كبيرة كشفت أن الثنائي المتهم بالاستغلال والاستفزاز لم يتعلما الدرس وأن الاعتذار والاعتزال لم يكن إلا وسيلة جديدة لحصد مزيد من المشاهدات وأموال أكثر

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

من عرض رضيعته للخطر بحثا عن مشاهدات تدر عليه أموالا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل نفس الهدف حتى إذا خدع متابعيه وملايين المواطنين. هذ ما ينطبق على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفيديوهاتهما المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أدق تفاصيل حياتهما، إلى حد تصوير لحظات ولادة طفلتهما، ثم تصوير الطفلة بعد أيام في أوضاع خطيرة وسط جدل شعبي كبير وبلاغات للنائب العام ضدهما، وصولا إلى الفيديو الأخير الذي أثار جدلا وهجوما كبيرا عليهما؛ ليعلنا اعتزال السوشيال ميديا نهائيا، لكن الأمر لم يكن إلا خدعة كبيرة لحصد مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب أكبر من الأزمات.

اعتذار واعتزال قبل ساعات، نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائيًّا بعد أن تعرضا لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة،

اعتذار واعتزال

قبل ساعات، نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائيًّا بعد أن تعرضا لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب والتربح من خلالها.

وقال حسن: «مش هنزل فيديوهات تاني.. مش هنزل صور تاني.. مش هنعمل أى حاجة في حياتنا تاني، شكرًا ليكم جدًّا وإحنا آسفين جدا»، متابعا: «آسفين على كل حاجة عملناها من ساعة ما بدأنا لحد دلوقتي.. بنعتذر لكم إحنا آسفين جدًّا جدًّا فوق ما تتخيلوا.. وصلنا لحالة نفسية صعبة إحنا مش قادرين».

يأتى هذا بعد أن قام الزوجان بنشر فيديو لهما داخل حمام السباحة بأحد الفنادق بدبى، بعنوان «أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض»، وهو ما عرضهما إلى هجوم شديد مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن يقوما بحذف الفيديو من على «اليوتيوب».

الخدعة الكبرى

في خدعة كبيرة كشفت أن الثنائي المتهم بالاستغلال والاستفزاز لم يتعلما الدرس، وأن الاعتذار والاعتزال لم يكن إلا وسيلة جديدة لحصد مزيد من المشاهدات وأموال أكثر؛ إذ أعلنا -أحمد وزينب- في فيديو جديد، تراجعهما عن مقاطعة السوشيال ميديا وعدم توقفهما عن نشر الفيديوهات التي تتناول حياتهما الشخصية، والاستمرار دون الالتفات للانتقادات الموجه لهما.

هنكمل لو واحد بس بيتفرج

قال أحمد في الفيديو: "إحنا هنكمل، عشان أهلنا، عشان نفسنا، عشان نعمل الحاجة اللي إحنا بنحبها، عشان الفانز بتوعنا اللي بيتفرجوا علينا، لو فيه واحد بس هيتفرج علينا وواحد بس عاجبه المحتوى بتاعنا، إحنا هنكمل عشان الشخص ده بس".

اللي بينتقدونا عايزين يبقوا زينا

استكلمت زوجته زينب: "كل اللي إحنا عايزين نوصلوا لكم، إن إنت لو موهوب في حاجة بسيطة، هتلاقي اللي هيكسر مقاديفك وبيحبطك، ولو هو مكانك هيكمل فيها.. إحنا مكملين".

ووجهت رسالة إلى المتابعين: "إنتوا بتشوفوا الفيديو بتاعنا وبيعجبكم، فأرجوكوا لما حد ينتقدنا عشان عايز يبقى زينا ومش عارف فما تروحوش تصدقوه وتشيروا، هو ده اللي إحنا بنطلبه منكم".

المتابعون: يا فرحة ما تمت

غلبت السخرية والحديث عن الخداع والجري وراء جمع الأموال من الفيديوهات، على فيديو أحمد وزينب الجديد الذي أعلنا فيه تراجعهما عن الاعتزال، إذ علقت إحدى المتابعات على الفيديو، قائلة: "يا فرحة ما تمت، رجعوا، فرحة العيد ضاعت".

ورد آخر: والله نعمل حملة مقاطعة ونشيرها، يمكن الناس دي تختفي، والله الأشكال ديه غلط على بناتنا وأولادنا.. اللى موافقنى الرأى يلا نكمل".

وتطرق آخرون إلى خدعة إثارة المواقف لمزيد من المشاهدات، إذ علق أحد المتابعين: أكل عيشهم يا جدعان، هيروحوا دبي تاني إزاي؟".

ووجه متابع آخر رسالة لهما، قال فيها: "إنتوا رجعتوا عشان حاجة واحدة بس (الفلوس).. يابني طب كنت كملت حتى 24 ساعة في قرارك".

ودخل ثالث في نفس الاتجاه موضحا: "يا جماعة دول بيعملوا كده علشان يتشهروا أكتر، والفيديوهات بتاعت الاعتزال تلم مشاهدات أكتر.. أحسن حاجة تتجاهلوا الأشكال ديه ولا كأنها موجودة".

بلاغ للنائب العام

وكان المجلس القومي للطفولة للطفولة والأمومة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، بشأن فيديوهات أحمد وزينب وواقعة الإساءة للطفلة وتعريضها للخطر، بعدما استقبل المجلس القومي عدة بلاغات بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر خط نجدة الطفل وعلى صفحات المجلس على موقع التواصل الاجتماعي.

(للمزيد: هجوم وبلاغ وعقوبات.. تحركات قوية ضد «أحمد وزينب»)