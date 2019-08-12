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أحمد وزينب رجعوا تاني.. لعبة «بايخة» لحصد المشاهدات والأموال

خدعة كبيرة كشفت أن الثنائي المتهم بالاستغلال والاستفزاز لم يتعلما الدرس وأن الاعتذار والاعتزال لم يكن إلا وسيلة جديدة لحصد مزيد من المشاهدات وأموال أكثر
١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
اليوتيوبر أحمد حسن وزينب
اليوتيوبر أحمد حسن وزينب
من عرض رضيعته للخطر بحثا عن مشاهدات تدر عليه أموالا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل نفس الهدف حتى إذا خدع متابعيه وملايين المواطنين. هذ ما ينطبق على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفيديوهاتهما المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أدق تفاصيل حياتهما، إلى حد تصوير لحظات ولادة طفلتهما، ثم تصوير الطفلة بعد أيام في أوضاع خطيرة وسط جدل شعبي كبير وبلاغات للنائب العام ضدهما، وصولا إلى الفيديو الأخير الذي أثار جدلا وهجوما كبيرا عليهما؛ ليعلنا اعتزال السوشيال ميديا نهائيا، لكن الأمر لم يكن إلا خدعة كبيرة لحصد مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب أكبر من الأزمات.
اعتذار واعتزال قبل ساعات، نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائيًّا بعد أن تعرضا لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة،
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حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصر-للطيران (2)

«مصر للطيران» تقرر تعليق رحلاتها إلى هونج كونج

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وذلك لحين إشعار آخر. وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، مشيرا إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
الوقوف بعرفة

5 وفيات ومشكلة.. الحج السياحي بدون مخالفات حتى الآن

قال مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى حتى الآن، موضحا أنه تم تسكين حجاج السياحة في كافة المخيمات. موضحا في تصريح من مقر بعثة الحج السياحي في مشعر منى، أن مشكلة وحيدة فقط وهي محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى في مخيم 19 التابع لإحدى الشركات السياحية، لكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة، مضيفا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وجهت باستمرار توفير الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة للحجاج.
تنسيق الجامعات

إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
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أحمد-وزينب

«آسفين».. أحمد وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان عن اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائياً بعدما تعرضًا إلى هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب والتربح من خلالها، حيث قال« مش هنزل فيديوهات تاني.. مش هنزل صور تاني.. مش هنعمل أى حاجة في حياتنا تاني شكراً ليكم جداً وإحنا آسفين جدا»
خالد-نزار (1)

بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح داعش

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها. وقد شملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: الأجهزة الأمنية دايما في صف الرأي العام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قبل كل مرحلة تسبق اتخاذ قرارات إصلاح قاسية، يكون هناك نقاشا كبيرا تطرح فيه التساؤلات حول ردود الأفعال، موضحا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، أن "الأجهزة الأمنية بتكون دايما في صف الرأي العام، ودايما متحسبة، إذا كان ده إجراء هنعملوه لازم تكونوا عاملين حسابكم إن فيه إجراء يخفف من أثار وتبعات الإجراء اللي هتعملوه على الناس"، جاء ذلك خلال تعليقه على سؤال وجه إلى الشاب القائم بدور رئيس الحكومة خلال جلسة المحاكاة، عن ما إذا كانت "أيدي الحكومة مرتعشة" أثناء اتخاذ قرارات قوية.
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