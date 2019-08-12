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حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 36طنطا 24 36دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 21 31السلوم 23 34سيوة 23 40بورسعيد 25 33دمياط 25 31الزقازيق 24 37الاسماعيلية
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أحمد-وزينب

أحمد وزينب رجعوا تاني.. لعبة «بايخة» لحصد المشاهدات والأموال

من عرض رضيعته للخطر بحثا عن مشاهدات تدر عليه أموالا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل نفس الهدف حتى إذا خدع متابعيه وملايين المواطنين. هذ ما ينطبق على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفيديوهاتهما المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أدق تفاصيل حياتهما، إلى حد تصوير لحظات ولادة طفلتهما، ثم تصوير الطفلة بعد أيام في أوضاع خطيرة وسط جدل شعبي كبير وبلاغات للنائب العام ضدهما، وصولا إلى الفيديو الأخير الذي أثار جدلا وهجوما كبيرا عليهما؛ ليعلنا اعتزال السوشيال ميديا نهائيا، لكن الأمر لم يكن إلا خدعة كبيرة لحصد مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب أكبر من الأزمات.
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«مصر للطيران» تقرر تعليق رحلاتها إلى هونج كونج

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وذلك لحين إشعار آخر. وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، مشيرا إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
الوقوف بعرفة

5 وفيات ومشكلة.. الحج السياحي بدون مخالفات حتى الآن

قال مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى حتى الآن، موضحا أنه تم تسكين حجاج السياحة في كافة المخيمات. موضحا في تصريح من مقر بعثة الحج السياحي في مشعر منى، أن مشكلة وحيدة فقط وهي محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى في مخيم 19 التابع لإحدى الشركات السياحية، لكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة، مضيفا أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وجهت باستمرار توفير الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة للحجاج.
تنسيق الجامعات

إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الرطوبة تفسد تراجع الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حر

الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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