حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 36طنطا 24 36دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 21 31السلوم 23 34سيوة 23 40بورسعيد 25 33دمياط 25 31الزقازيق 24 37الاسماعيلية