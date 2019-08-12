فالنسيا يخطف قلب دفاع مانشستر سيتي

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

مانجالا

أعلن نادى فالنسيا الإسبانى عن ضم الفرنسى إلياكيم مانجالا الذى يلعب فى مركز قلب الدفاع، قادما من صفوف مانشستر سيتي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاء إعلان النادي الإسباني عبر بيان على موقعه الرسمى قال فيه: "فالنسيا وصلت لاتفاق مبدئى، من مانجالا للانضمام للفريق حتى 30 يونيو 2021". وأضاف البيان: "في انتظار الانتهاء من الأوراق الرسمية لضم المدافع الفرنسى". وانتهى عقد صاحب الـ"28" عامًا مع السيتيزن في يونيو الماضي، وانضم للنادي الإسباني في صفقة انتقال حُر.

ولعب مانجالا فى صفوف الخفافيش قبل ذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة، وكان ذلك خلال موسم 2016- 2017، وانضم مانجالا لصفوف السيتي في صيف 2014 من بورتو البرتغالي في صفقة كلفت خزينة السيتيزن 32 مليون يورو. ونجح المدافع الفرنسي في تحقيق 3 بطولات مع مانشستر سيتي هى بطولة الدوري الإنجليزي في موسم 2017- 2018،