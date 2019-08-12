جلسة بين رئيس الزمالك والقدامى لاختيار المدرب الجديد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

فيريرا

قرر رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الأربعاء بمقر النادي، لكشف تفاصيل عدد من الملفات التي تخص فريق الكرة بالنادي وعلى رأسها المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي يتولى مهام الفريق في الموسم الجديد. وأعلن رئيس الزمالك يوم السبت الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيعقد اجتماعًا مع نجوم الكرة القدامى بالنادي صباح غد الثلاثاء لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات مع المدربين المرشحين لتدريب الفريق لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

ووفقًا لتصريحات رئيس الزمالك فإن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق فتحا خطوط اتصال مع 6 مدربين أبدوا ترحيبهم بتدريب الفريق الأبيض في المرحلة الحالية أبرزهم البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي قاد الفريق للفوز بالدوري والكأس مع الزمالك موسم 2014- 2015. وبدأ مجلس إدارة الزمالك