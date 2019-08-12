رياضة

جلسة بين رئيس الزمالك والقدامى لاختيار المدرب الجديد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
فيريرا
فيريرا
قرر رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الأربعاء بمقر النادي، لكشف تفاصيل عدد من الملفات التي تخص فريق الكرة بالنادي وعلى رأسها المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي يتولى مهام الفريق في الموسم الجديد. وأعلن رئيس الزمالك يوم السبت الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيعقد اجتماعًا مع نجوم الكرة القدامى بالنادي صباح غد الثلاثاء لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات مع المدربين المرشحين لتدريب الفريق لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.
ووفقًا لتصريحات رئيس الزمالك فإن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق فتحا خطوط اتصال مع 6 مدربين أبدوا ترحيبهم بتدريب الفريق الأبيض في المرحلة الحالية أبرزهم البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي قاد الفريق للفوز بالدوري والكأس مع الزمالك موسم 2014- 2015. وبدأ مجلس إدارة الزمالك
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فالنسيا يخطف قلب دفاع مانشستر سيتي

أعلن نادى فالنسيا الإسبانى عن ضم الفرنسى إلياكيم مانجالا الذى يلعب فى مركز قلب الدفاع، قادما من صفوف مانشستر سيتي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاء إعلان النادي الإسباني عبر بيان على موقعه الرسمى قال فيه: "فالنسيا وصلت لاتفاق مبدئى، من مانجالا للانضمام للفريق حتى 30 يونيو 2021". وأضاف البيان: "في انتظار الانتهاء من الأوراق الرسمية لضم المدافع الفرنسى". وانتهى عقد صاحب الـ"28" عامًا مع السيتيزن في يونيو الماضي، وانضم للنادي الإسباني في صفقة انتقال حُر.
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مونديال اليد للناشئين..تعرف على منافس مصر بدور الـ16

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين مع نظيره المنتخب السلوفيني فى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا وذلك بعد خسارة المنتخب السلوفيني أمام المنتخب النرويجى بنتيجة 34- 25 فى ختام مواجهات دور المجموعات بالمجموعة الأولى، لتحتل النرويج المركز الثالث، بينما جاء المنتخب السلوفيني في المركز الرابع ليلتقي مع المنتخب الوطني متصدر المجموعة الثانية، بعد تعادل فرنسا مع السويد 32- 32. وأنهى المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 دور المجموعات متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك بعد الفوز على المجر بنتيجة 31- 24 فى ختام الدور الأول.
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد

كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.
طارق-يحيى

طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك

كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، للمقربين منه عن توليه مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترة مؤقتة، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد. ووفقاً للمقربين من طارق يحيى فإنه تلقى اتصالاً من رئيس الزمالك أبلغه فيه أنه سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين.
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إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
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