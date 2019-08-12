تأهل الاتحاد والنصر إلى ربع نهائى دوري أبطال آسيا

تحرير:محمد جمال ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

كأس دورى ابطال اسيا

تأهل فريق الاتحاد السعودى لربع نهائى بطولة دورى أبطال آسيا بعد الفوز على ذوب أهان اصفهان الايراني مساء الاثنين، بنتيجة 4-3 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب حمد الكبير فى الدوحة إضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة الاسيوية . وسجل لصالح فريق الاتحاد كلا من إميليانو فيشيو ومحمد باقر صادقي(هدف فى مرماه ) رومارينيو بواقع هدفين، بينما سجل لصالح الفريق الإيرانى كلا من خيمينيز(هدف فى مرماه)، هادى محمد وماكولاى كريسانوس، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، لتكون حصيلة المباراتين 6-4 لصالح اتحاد جدة .

وفى إطار نفس الدور من البطولة الاسيوية فاز النصر على الوحدة بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت إستاد ال نهيان اليوم، سجل لصالح النصر كلا من عبد الرازق حمد الله، وجوليانو دى باولا بواقع هدفين، بينما سجل لصالح الوحدة كلا من محمد برجش وسبيستيان تيجالى . وحجز النصر بهذا الفوز مقعدا فى دور ربع النهائى، حيث