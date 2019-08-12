أول قرار ضد الخطيب السعودي صاحب مقولة «المرأة العاملة تأكل بثدييها»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

سعوديات - أرشيفية

أعلن وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إحالة خطيب "تجاوز الأنظمة والتعليمات" إلى مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، "لاتخاذ اللازم بحقه". وقالت صحيفة عكاظ المحلية الإثنين، إن الخطيب هاجم عمل المرأة وأساء إلى النساء أثناء خطبة العيد في جدة، إذ قال إن "المرأة تأكل بثدييها"، وقال آل شيخ بحسب الصحيفة إن الخطيب بقوله هذا لا يمثل إلا نفسه، موضحا "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة، وهو غير مقبول". وشدد على أن الخطيب ارتكب "خطأ جسيما وينبغي مساءلته وكل من هيأ المصلى.

وأكد آل شيخ، أن الخطيب أقر بما نسب إليه، بعد تشكيل لجنة فورية تحققت من الموضوع وأكدت صحته. وأكد الوزير السعودي، أن المتحدث في الفيديو الذي تداوله المستخدمون ليس من منسوبي الوزارة وليس إماما أو خطيبا رسميا وكل ما قام به هو تطفل على العمل والخطابة. ويعتبر هذا أمر غير مقبول وفيه خطأ وتجاوز. وأضاف: المكان