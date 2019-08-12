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أول قرار ضد الخطيب السعودي صاحب مقولة «المرأة العاملة تأكل بثدييها»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
سعوديات - أرشيفية
سعوديات - أرشيفية
أعلن وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إحالة خطيب "تجاوز الأنظمة والتعليمات" إلى مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، "لاتخاذ اللازم بحقه". وقالت صحيفة عكاظ المحلية الإثنين، إن الخطيب هاجم عمل المرأة وأساء إلى النساء أثناء خطبة العيد في جدة، إذ قال إن "المرأة تأكل بثدييها"، وقال آل شيخ بحسب الصحيفة إن الخطيب بقوله هذا لا يمثل إلا نفسه، موضحا "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة، وهو غير مقبول". وشدد على أن الخطيب ارتكب "خطأ جسيما وينبغي مساءلته وكل من هيأ المصلى.
وأكد آل شيخ، أن الخطيب أقر بما نسب إليه، بعد تشكيل لجنة فورية تحققت من الموضوع وأكدت صحته. وأكد الوزير السعودي، أن المتحدث في الفيديو الذي تداوله المستخدمون ليس من منسوبي الوزارة وليس إماما أو خطيبا رسميا وكل ما قام به هو تطفل على العمل والخطابة. ويعتبر هذا أمر غير مقبول وفيه خطأ وتجاوز. وأضاف: المكان
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مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعًا هامًا بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية في بيانها، أن المشاركون تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. كما أكدت مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.
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حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

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أحمد وزينب رجعوا تاني.. لعبة «بايخة» لحصد المشاهدات والأموال

من عرض رضيعته للخطر بحثا عن مشاهدات تدر عليه أموالا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل نفس الهدف حتى إذا خدع متابعيه وملايين المواطنين. هذ ما ينطبق على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفيديوهاتهما المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أدق تفاصيل حياتهما، إلى حد تصوير لحظات ولادة طفلتهما، ثم تصوير الطفلة بعد أيام في أوضاع خطيرة وسط جدل شعبي كبير وبلاغات للنائب العام ضدهما، وصولا إلى الفيديو الأخير الذي أثار جدلا وهجوما كبيرا عليهما؛ ليعلنا اعتزال السوشيال ميديا نهائيا، لكن الأمر لم يكن إلا خدعة كبيرة لحصد مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب أكبر من الأزمات.
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