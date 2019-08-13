جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص
حادث - صورة أرشيفية
حادث - صورة أرشيفية
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وقامت سيارات إسعاف الفيوم بنقل 18 حالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم "أية محمد أمين 20 سنة، وحنان رجب محمد 35 سنة، وتوبه محمود شعبان 20 سنة، وعنايات أبو سريع محمد 60 سنة، ورضا على مسعود سنة، وملك أبو ضيف حسن 3 سنوات، مريم حسن سليمان 5 سنوات، ياسمين السيد مسعود 4 سنوات، وياسمين مسعود شعبان 30 سنة.كما
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سقوط -بلكونة (1)

إصابات وتهشيم سيارات في سقوط «بلكونة» بالشرقية

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين؛ إثر انهيار سور شرفة «بلكونة» بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بجوار بنك «مصر» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والذي تسبب أيضًا في تهشم ثلاث سيارات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حريق-قطار-اسوان

بسبب الحر.. حريق محدود في قطار بشبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، على حريق محدود شب بجرار قطار المرج شبين القناطر عند محطة منية شبين القناطر، دون خسائر بشرية حيث تم الدفع بفرق الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة دخان بجرار القطار المتجه من المرج لمحطة شبين القناطر وتوقف القطار.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

وفاة طفلين.. 5 حالات غرق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم اليوم الإثنين، إنقاذ ثلاث حالات غرق تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، بالإضافة إلى غرق طفلين، نقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لطفلين مقيمين بدائرة مركز الحامول، بالإضافة إلى إنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، لتلقي العلاج اللازم في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
احمد-عز-وزينة -

النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.
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انقلاب-سيارة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى. تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 60665 نقل أسيوط نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
انقلاب-سيارة

مصرع ربة منزل وإصابة أخريين في حادث تصادم بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت سيدتان أخريان بإصابات بالغة، في أثناء استقلالهما تروسيكل، ووقع حادث تصادم بينه وبين سيارة أجرة بسبب السرعة الجنونية لسائق التروسيكل، ثم انقلابه، حيث تلقى مركز شرطة إطسا بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ومتوفاة ومصابتين بطريق دفنو/ إطسا أمام عزبة الحجز دفنو. وأمر اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، ضباط مركز شرطة إطسا، بالانتقال والفحص والمعاينة، وتبين وقوع المصادمة بين كل من السيارة رقم "3469 ف ل ر" أجرة الفيوم قيادة رجب "ه. ا. ث - 44 عامًا"، وتروسيكل فر قائده هاربًا فور وقوع الحادث.
تصادم

6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
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