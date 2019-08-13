مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

حادث - صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت سيارات إسعاف الفيوم بنقل 18 حالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم "أية محمد أمين 20 سنة، وحنان رجب محمد 35 سنة، وتوبه محمود شعبان 20 سنة، وعنايات أبو سريع محمد 60 سنة، ورضا على مسعود سنة، وملك أبو ضيف حسن 3 سنوات، مريم حسن سليمان 5 سنوات، ياسمين السيد مسعود 4 سنوات، وياسمين مسعود شعبان 30 سنة.كما