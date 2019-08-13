مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

مبنى وزارة الخارجية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعًا هامًا بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية في بيانها، أن المشاركون تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. كما أكدت مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.

وأشارت إلى، دعم الحكومة السودانية الجديدة فى سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. كما أعلنت قناة "إكسترا نيوز": أنه سيتم عقد اجتماع موسع لجميع فصائل الجبهة الثورية السودانية في القاهرة نهاية الشهر الجاري. وقال مدني عباس مدني، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، لـ "إكسترا نيوز": إن المرحلة