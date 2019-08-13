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مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
مبنى وزارة الخارجية المصرية
مبنى وزارة الخارجية المصرية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعًا هامًا بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية في بيانها، أن المشاركون تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. كما أكدت مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.
وأشارت إلى، دعم الحكومة السودانية الجديدة فى سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. كما أعلنت قناة "إكسترا نيوز": أنه سيتم عقد اجتماع موسع لجميع فصائل الجبهة الثورية السودانية في القاهرة نهاية الشهر الجاري. وقال مدني عباس مدني، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، لـ "إكسترا نيوز": إن المرحلة
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أول قرار ضد الخطيب السعودي صاحب مقولة «المرأة العاملة تأكل بثدييها»

أعلن وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إحالة خطيب "تجاوز الأنظمة والتعليمات" إلى مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، "لاتخاذ اللازم بحقه". وقالت صحيفة عكاظ المحلية الإثنين، إن الخطيب هاجم عمل المرأة وأساء إلى النساء أثناء خطبة العيد في جدة، إذ قال إن "المرأة تأكل بثدييها"، وقال آل شيخ بحسب الصحيفة إن الخطيب بقوله هذا لا يمثل إلا نفسه، موضحا "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة، وهو غير مقبول". وشدد على أن الخطيب ارتكب "خطأ جسيما وينبغي مساءلته وكل من هيأ المصلى.
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حر ورطوبة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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أحمد وزينب رجعوا تاني.. لعبة «بايخة» لحصد المشاهدات والأموال

من عرض رضيعته للخطر بحثا عن مشاهدات تدر عليه أموالا يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل نفس الهدف حتى إذا خدع متابعيه وملايين المواطنين. هذ ما ينطبق على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفيديوهاتهما المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكشف أدق تفاصيل حياتهما، إلى حد تصوير لحظات ولادة طفلتهما، ثم تصوير الطفلة بعد أيام في أوضاع خطيرة وسط جدل شعبي كبير وبلاغات للنائب العام ضدهما، وصولا إلى الفيديو الأخير الذي أثار جدلا وهجوما كبيرا عليهما؛ ليعلنا اعتزال السوشيال ميديا نهائيا، لكن الأمر لم يكن إلا خدعة كبيرة لحصد مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب أكبر من الأزمات.
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«مصر للطيران» تقرر تعليق رحلاتها إلى هونج كونج

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وذلك لحين إشعار آخر. وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، مشيرا إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
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بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
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السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية

أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن توافقا حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي. وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات.
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رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
المجلس العسكري السوداني

مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
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