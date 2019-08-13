إصابات وتهشيم سيارات في سقوط «بلكونة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص

انهيار بلكونة بالشرقية

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين؛ إثر انهيار سور شرفة «بلكونة» بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بجوار بنك «مصر» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والذي تسبب أيضًا في تهشم ثلاث سيارات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سور شرفة «بلكونة» من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بدائرة القسم.أسفر الانهيار عن إصابة شخصين تصادف مرورهم وقت الانهيار بكدمات وجروحة بالغة،