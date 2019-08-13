جريمة

إصابات وتهشيم سيارات في سقوط «بلكونة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص
انهيار بلكونة بالشرقية
انهيار بلكونة بالشرقية
أصيب شخصين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين؛ إثر انهيار سور شرفة «بلكونة» بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بجوار بنك «مصر» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والذي تسبب أيضًا في تهشم ثلاث سيارات، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سور شرفة «بلكونة» من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بدائرة القسم.أسفر الانهيار عن إصابة شخصين تصادف مرورهم وقت الانهيار بكدمات وجروحة بالغة،
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انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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بسبب الحر.. حريق محدود في قطار بشبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، على حريق محدود شب بجرار قطار المرج شبين القناطر عند محطة منية شبين القناطر، دون خسائر بشرية حيث تم الدفع بفرق الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة دخان بجرار القطار المتجه من المرج لمحطة شبين القناطر وتوقف القطار.
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وفاة طفلين.. 5 حالات غرق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم اليوم الإثنين، إنقاذ ثلاث حالات غرق تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، بالإضافة إلى غرق طفلين، نقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، حيث تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال الأهالى ورجال الإنقاذ المتمركزين بشاطئ مصيف بلطيم جثتين لطفلين مقيمين بدائرة مركز الحامول، بالإضافة إلى إنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، لتلقي العلاج اللازم في أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
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النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.
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إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
زواج-القاصرات

إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
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